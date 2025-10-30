Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα στο 47% με αντάλλαγμα την επανέναρξη των αγορών σόγιας από τις ΗΠΑ από το Πεκίνο, τη διατήρηση της ροής των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης. Η συνάντηση χρρακτηρίστηκε ως «καταπληκτική» από τον αμερικανό πρόεδρο που είπε επίσης πως θα προγραμματιστεί επισκεψη του στο Πεκίνο τον ερχόμενο Απρίλιο.

Οι δηλώσεις του μετά τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας, οι πρώτες από το 2019, σηματοδότησαν το φινάλε του πολυτάραχου ταξιδιού του Τραμπ στην Ασία, στο οποίο επίσης εξήρε τις εμπορικές ανακαλύψεις με τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τα έθνη της Νοτιοανατολικής Ασίας.

«Νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Air Force One λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπουσάν, προσθέτοντας ότι οι δασμοί που επιβάλλονται στις κινεζικές εισαγωγές θα μειωθούν στο 47% από 57%.

Οι συναλλαγές στις παγκόσμιες μετοχές ήταν ασταθείς καθώς ο Τραμπ αποκάλυψε λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τους κύριους ασιατικούς δείκτες και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ταλαντεύονται μεταξύ κερδών και ζημιών. Ο σύνθετος δείκτης της Σαγκάης (.SSEC) της Κίνας, υποχώρησε από το υψηλό 10 ετών, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σόγιας των ΗΠΑ ήταν πιο αδύναμα.

BREAKING 🚨 China’s President stuns the world THANKING President Trump for promoting PEACE



"Mr President you care a lot about world peace. You are very enthusiastic about settling regional hotspot issues”



I AM IN TOTAL SHOCK 🔥 pic.twitter.com/yEkzCdigUf — MAGA Voice (@MAGAVoice) October 30, 2025

Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, από τη Γουόλ Στριτ μέχρι το Τόκιο, είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά πριν από τη συνάντηση, με την ελπίδα μιας σημαντικής ανατροπής ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ο οποίος έχει ανατρέψει τις αλυσίδες εφοδιασμού και έχει κλονίσει την παγκόσμια επιχειρηματική εμπιστοσύνη.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.

Ο Τραμπ έδωσε τα χέρια και συνόδευσε τον Σι στο αυτοκίνητό του, προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποχαιρετήσει πάνω στο κόκκινο χαλί στο αεροδρόμιο.

U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping shake hands as they meet in Busan, South Korea, on the final day of Trump’s trip to Asia. pic.twitter.com/l2P4M7E23W — The Associated Press (@AP) October 30, 2025

Ο Τραμπ επανειλημμένα μίλησε για την προοπτική επίτευξης συμφωνίας με τον Σι, αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ δήλωσαν την Κυριακή ότι συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο με την Κίνα που θα αποφύγει τους 100% αμερικανικούς δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και θα επιτύχει αναβολή των περιορισμών των εξαγωγών της Κίνας σε σπάνιες γαίες, έναν τομέα στον οποίο κυριαρχεί.

Αλλά με τις δύο χώρες να είναι ολοένα και πιο πρόθυμες να παίξουν σκληρά σε τομείς οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού, παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει οποιαδήποτε εμπορική ύφεση.

President Donald J. Trump meets with Chinese President Xi Jinping in South Korea.



"I think we're going to have a fantastic relationship for a long period of time, and it is an honor to have you with us." pic.twitter.com/ISpVBzkvN3 — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2025