Οι συνομιλίες ΗΠΑ– Ιράν την Παρασκευή στο Ομάν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έχουν σταματήσει «προς το παρόν», σύμφωνα με εκπρόσωπο του ιρανικού ΥΠΕΞ, με δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης να εκφράζει αβεβαιότητα όσον αφορά στο πότε θα αρχίσουν ξανά.

Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είναι στο Ομάν για διαπραγματεύσεις εν μέσω μίας κρίσης που έχει εντείνει τους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα μετά από συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ως αντίδραση στη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων από τις ιρανικές αρχές, όπου, σύμφωνα με αναφορές, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άτομα.

Οι ΗΠΑ απαιτούν το Ιράν να «παγώσει» το πυρηνικό του πρόγραμμα και να παραδώσει τα αποθέματα απεμπλουτισμένου ουρανίου του. Η Ουάσινγκτον έχει πει ότι οι συνομιλίες στο Ιράν θα περιελάμβαναν επίσης το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Iρανοί αξιωματούχοι έχουν πει επανειλημμένα ότι δεν θα συζητήσουν για τους πυραύλους.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC