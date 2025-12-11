Η επιλογή της McDonald’s Ολλανδίας να παρουσιάσει μια χριστουγεννιάτικη καμπάνια βασισμένη αποκλειστικά σε τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται πως δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενε η εταιρεία.

Το διαφημιστικό βίντεο, διάρκειας 45 δευτερολέπτων, ανέβηκε στο YouTube στις 6 Δεκεμβρίου και παρουσίαζε μια σειρά από καθημερινές γιορτινές ατυχίες, αποτυπωμένες με τη βοήθεια ΑΙ.

McDonald's has released an AI-generated Christmas ad



The studio behind it says they 'hardly slept' for several weeks while writing AI prompts and refining the shots — 'AI didn't make this film. We did'



Comments have been turned off on YouTube pic.twitter.com/Es5ROvI7n2 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 8, 2025

Αρνητικές αντιδράσεις στα social media

Ωστόσο, η αντίδραση του κοινού στα social media ήταν άμεση και ιδιαίτερα έντονη. Πολλοί σχολίασαν ότι οι σκηνές έμοιαζαν αφύσικες, ψυχρές και σε ορισμένες στιγμές τρομακτικές, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν το αποτέλεσμα ως «την χειρότερη διαφήμιση της χρονιάς». Σύμφωνα με το BBC News, οι θεατές εξέφρασαν απογοήτευση και για το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν ηθοποιοί ή συνεργεία στη δημιουργία της.

Από την πλευρά της, η εταιρεία παραγωγής The Sweetshop υπερασπίστηκε την καμπάνια, εξηγώντας ότι η δημιουργία της απαίτησε επτά εβδομάδες εντατικής δουλειάς και χιλιάδες λήψεις, επιμένοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν μια απλή λύση φτιαγμένη «στο πόδι».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η AI προκαλεί αντιδράσεις

Παρά τη στήριξη της παραγωγής, η McDonald’s αποφάσισε τελικά να αποσύρει το βίντεο στις 9 Δεκεμβρίου, έπειτα από τον καταιγισμό δυσαρεστημένων σχολίων. Σε δήλωσή της στο BBC, η εταιρεία ανέφερε πως το περιστατικό λειτουργεί ως «σημαντικό μάθημα» στην προσπάθειά της να κατανοήσει καλύτερα «την αποτελεσματική χρήση της AI» σε μελλοντικές καμπάνιες.

Το περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Όπως επισημαίνει άρθρο της Guardian, και άλλες μεγάλες εταιρείες ανάμεσά τους η Coca-Cola έχουν επιχειρήσει να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη στις διαφημιστικές τους καμπάνιες, όμως και αυτές αντιμετώπισαν παρόμοιες αντιδράσεις από το κοινό. Το γεγονός αυτό ανοίγει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από το κατά πόσο η AI ταιριάζει στο συναισθηματικό, «ανθρώπινο» ύφος που συχνά συνοδεύει τις εορταστικές διαφημίσεις.

Με πληροφορίες από bbc.com και theguardian.com