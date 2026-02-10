Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η επιλογή της σούπερ σταρ του τένις Σερένα Γουίλιαμς να πρωταγωνιστήσει σε διαφήμιση κατά της παχυσαρκίας, στο οποίο εμφανίζεται να κάνει ένεση με φάρμακο αδυνατίσματος.

Η διαφήμιση με την Σερένα Γουίλιαμς προβλήθηκε στο ημίχρονο του Super Bowl, προκαλώντας πολλά σχόλια στα social media. Πολλοί θεατές χαρακτήρισαν το σποτ «αηδιαστικό» και «ντροπή», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την εικόνα της αθλήτριας να προωθεί ένα τέτοιο προϊόν.

Advertisement

Advertisement

Serena Williams injects herself with a GLP-1 weight loss drug as millions watch the Super Bowl.



She dances and shows off how “convenient” it is to get GLP-1s using the Ro app.



She even says you can get them in pill form.



I miss the days when the Super Bowl sold beer & trucks.… pic.twitter.com/snXlyGHZfS — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) February 9, 2026

Στο βίντεο, η Γουίλιαμς φαίνεται να χορεύει και να παρουσιάζει πόσο «βολικό» είναι να χρησιμοποιεί κανείς τα φάρμακα GLP-1 μέσω της εφαρμογής Ro, ενώ αναφέρει ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα και σε μορφή χαπιού.

Η πρώην τενίστρια συμμετέχει στη διαφήμιση της εταιρείας, στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας βρίσκεται ο σύζυγός της. Η επιλογή αυτή προκάλεσε περαιτέρω σχόλια για πιθανή σύγκρουση ρόλων, αν και η ίδια δεν έχει προβεί σε σχετικές δηλώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σερένα Γουίλιαμς έχει αποκαλύψει πως έχασε 14 κιλά χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο φάρμακο GLP-1, γεγονός που είχε ήδη προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη χρήση τέτοιων σκευασμάτων από δημόσια πρόσωπα.