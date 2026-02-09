Το Super Bowl, μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές του αμερικανικού ποδoσφαίρου, έγινε πασίγνωστο από τα πιο λαμπρά αστέρια της μουσικής βιομηχανίας που τραγουδούν στο περίφημο διάλειμμα του όπου κάθε χρόνο σπάει νέο ρεκόρ τηλεθέασης.

Φέτος πάνω από 125 εκατο άνθρωποι παρακολούθησαν ζωντανά τη διοργανώση που εκτός από την εκρηκτική παρουσία του Bad Bunny και της Lady Gaga στο halftime, τα κοντέρ έσπασαν και οι τιμές των διαφημίσεων που προβλήθηκαν στα διαλείμματα με το κόστος κάθε μίας να φτάνει τα 8 εκατομμύρια δολάρια για μόλις 30 δευτερόλεπτα προβολής.

Και φυσικά, τα ακριβοπληρωμένα σποτ στο 60ο πρωτάθλημα του NFL, στην Καλιφόρνια, είχαν την αφρόκρεμα του Χόλιγουν με τον Τζορτζ Κλούνεϊ και την Έμα Στόουν σε διαφημιστικά που σκηνοθετεί ο Γιώργος Λάνθιμος και τη Μεγκ Ραίαν που επαναλαμβάνει τη διάσημη κινηματογραφική σκηνή με τον Μπίλι Κρίσταλ από την ταινία «όταν ο Χάρη γνώρισε τη Σάλι» του 1989, διαφημίζοντας γνωστή μαγιονέζα.

Ο Γιώργος Λάνθιμος υπογράφει δύο από τις πολυσυζητημένες διαφημίσεις: η πρώτη με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ, για την πλατφόρμα delivery Grubhub και η διαφήμιση για το Squarespace, με την αιώνια μούσα του Έμα Στόουν.

Ο Βρετανός τραγουδιστής Seal γίνεται πραγματική φώκια, λυπημένος που δεν μπορεί να κρατήσει το Mountain Dew.

Το Μάπετ Σόου, επανέρχεται για χάρη τηλεοπτικής διαφήμισης και βρίσκεται μεταξύ των πέντε «πρωταθλητών» στα τηλεοπτικά σπoτ του Super Bowl.

H τεχνητή νοημοσύνη πρωταγωνίστησε σε δημοφιλή προϊόντα με τους Chris Pratt, Chris Hemsworth και Kris Jenner να συνεργάζονται στη διαφήμιση για τα «έξυπνα γυαλιά» της Meta.

Η Sabrina Carpenter διαφημίζει πατατάκια Pringles, η μπύρα Bud Light επιστρατεύει τον Post Malone και οι ηθοποιοί Jeff Goldblum, Laura Dern και Sam Neill επανέρχονται σε σκηνές τύπου Jurassic Park σε ένα σποτ της Xfinity.