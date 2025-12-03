H Ιαπωνία, με τη μεγάλη της ναυτική παράδοση, αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες ναυτικές δυνάμεις του κόσμου κατά το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, και κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αναμετρήθηκε με τον ισχυρότερο στόλο που έχει υπάρξει στην ιστορία, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, σε μια σύγκρουση που τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον είχαν τα αεροπλανοφόρα. Η ήττα της Ιαπωνίας το 1945 σήμανε τη διάλυση του αυτοκρατορικού ιαπωνικού ναυτικού και τη δημιουργία των Ιαπωνικών Ναυτικών Δυνάμεων Αυτοάμυνας, του σύγχρονου ιαπωνικού ναυτικού, που εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων πολεμικών ναυτικών του πλανήτη.

Η αναμέτρηση στον Ειρηνικό μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας ήταν η μεγαλύτερη ναυτική σύγκρουση στην ιστορία, και, μεταξύ άλλων, σήμανε το τέλος μιας εποχής– αυτής του θωρηκτού ως κυρίαρχου των θαλασσών- και την αρχή μιας άλλης, αυτής του αεροπλανοφόρου. Το ιαπωνικό αυτοκρατορικό ναυτικό είχε επενδύσει περισσότερο στα θωρηκτά, επιδιώκοντας μια μεγάλη αποφασιστική ναυτική σύγκρουση όπου θηριώδη πολεμικά πλοία όπως το «Γιαμάτο» και το «Μουσάσι» θα αντιμετώπιζαν και θα καταβύθιζαν τον εχθρικό στόλο, ωστόσο οι συγκρούσεις πλέον είχαν αεροναυτικό χαρακτήρα- και στις αποφασιστικότερες αναμετρήσεις του πολέμου οι αντίπαλοι στόλοι δεν ειδώθηκαν ποτέ απευθείας, πολεμώντας με κύματα αεροσκαφών που εξαπέλυαν ο ένας εναντίον του άλλου. Τα ιαπωνικά αεροπλανοφόρα και όχι τα θωρηκτά σήκωσαν εν τέλει το βάρος της σύγκρουσης, υποκύπτοντας στο τέλος στη μεγάλη αριθμητική και τεχνολογική υπεροχή του αμερικανικού ναυτικού.

Τα ιαπωνικά αεροπλανοφόρα και η ιστορία τους παρουσιάζονται σε δύο ενδιαφέροντα βίντεο στο YouTube. Το ένα, του λογαριασμού @teikoku_R, περιλαμβάνει CG απεικονίσεις των 25 αεροπλανοφόρων του ιαπωνικού αυτοκρατορικού ναυτικού και σύντομη περιγραφή της ιστορίας τους, αρχίζοντας από πριν τον Β’ Παγκόσμιο, ενώ το δεύτερο, του καναλιού SVG Productions, περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό και τεχνικά χαρακτηριστικά των ιαπωνικών αεροπλανοφόρων του Β’ Παγκοσμίου.