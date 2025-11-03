Αυξάνεται ο αριθμός των αγοριών που στρέφονται σε «συντρόφους» τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που ενδέχεται να τα αφήσει ανίκανα να κοινωνικοποιηθούν και να μάθουν να σέβονται τα όρια στις ανθρώπινες σχέσεις, σύμφωνα με την οργάνωση Male Allies UK και τον Guardian.

Η «υπερπροσωποποιημένη» φύση των bots τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται να ελκύει τους εφήβους, οι οποίοι πλέον τα χρησιμοποιούν για ψυχοθεραπεία, συντροφιά και ερωτικές σχέσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Advertisement

Advertisement

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Male Allies UK σε αγόρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκάλυψε ότι περίπου το ένα τρίτο σκέφτεται να αποκτήσει έναν φίλο τεχνητής νοημοσύνης, ενώ αυξάνεται η ανησυχία για την εξάπλωση των «AI ψυχοθεραπευτών» και «AI συντρόφων».

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η έρευνα δημοσιεύεται λίγο μετά την ανακοίνωση της εταιρείας Character.ai, μιας δημοφιλούς πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης, ότι θα απαγορεύσει πλήρως στους εφήβους να συμμετέχουν σε ελεύθερες συνομιλίες με τα chatbots της, τα οποία χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια ανθρώπους για ρομαντικές, ψυχοθεραπευτικές και άλλες συζητήσεις.

Ο Λι Τσάμπερς, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Male Allies UK, δήλωσε ότι «έχουμε μια κατάσταση όπου πολλοί γονείς νομίζουν ακόμα ότι οι έφηβοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη μόνο για να αντιγράφουν στις εργασίες τους.

Στην πραγματικότητα, τη χρησιμοποιούν σαν βοηθό στην τσέπη τους, σαν ψυχοθεραπευτή όταν δυσκολεύονται, σαν σύντροφο όταν χρειάζονται επιβεβαίωση, και μερικές φορές με ρομαντικό τρόπο.

Είναι αυτό το στοιχείο της προσωποποίησης – λένε: “Με καταλαβαίνει, ενώ οι γονείς μου όχι.”»

Η έρευνα, που βασίστηκε σε δείγμα αγοριών από 37 σχολεία σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, διαπίστωσε επίσης ότι πάνω από τα μισά (53%) θεωρούν τον ψηφιακό κόσμο πιο ικανοποιητικό από τον πραγματικό.

Advertisement

Η έκθεση Voice of the Boys αναφέρει ότι ακόμη κι όταν υπάρχουν όρια ασφαλείας, πολλά chatbots ψεύδονται πως είναι αδειοδοτημένοι ψυχοθεραπευτές ή πραγματικοί άνθρωποι, με μόνο μια μικρή αποποίηση ευθυνών που συχνά περνά απαρατήρητη. Παιδιά που εκμυστηρεύονται τα συναισθήματά τους μπορεί να πιστεύουν πως συνομιλούν με επαγγελματία ή πραγματικό σύντροφο.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Κάποια αγόρια ανέφεραν ότι μένουν ξύπνια ως τα ξημερώματα για να συνομιλούν με bots, ενώ άλλα είπαν ότι είδαν φίλους τους να αλλάζουν εντελώς προσωπικότητα μετά τη συναναστροφή τους με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Τσάμπερς πρόσθεσε ότι «οι AI σύντροφοι προσαρμόζονται στον χρήστη βάσει των απαντήσεών του. Αντιδρούν αμέσως – κάτι που οι άνθρωποι δεν μπορούν πάντα να κάνουν. Έτσι, γίνονται εξαιρετικά επιβεβαιωτικοί, επειδή ο στόχος τους είναι να σε κρατήσουν συνδεδεμένο και να συνεχίσεις να τους χρησιμοποιείς.»

Advertisement

Η ανακοίνωση της Character.ai ήρθε έπειτα από σειρά σκανδάλων, μεταξύ των οποίων η αυτοκτονία ενός 14χρονου στη Φλόριντα, ο οποίος είχε γίνει εμμονικός με ένα chatbot που –σύμφωνα με τη μητέρα του– τον χειραγώγησε να αφαιρέσει τη ζωή του.

Επίσης, εκκρεμεί δικαστική υπόθεση από την οικογένεια άλλου εφήβου που ισχυρίζεται ότι chatbot τον ώθησε σε αυτοτραυματισμό και σε απόπειρα δολοφονίας των γονιών του.

Η απαγόρευση θα τεθεί πλήρως σε ισχύ μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.

Advertisement

Η Character.ai δήλωσε ότι λαμβάνει «έκτακτα μέτρα» λόγω του «μεταβαλλόμενου τοπίου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και τους εφήβους», καθώς και υπό την πίεση των ρυθμιστικών αρχών για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι ανοιχτές συνομιλίες AI στους ανήλικους, ακόμη κι όταν υπάρχουν φίλτρα περιεχομένου.

Η Male Allies UK εξέφρασε επίσης ανησυχία για την πληθώρα chatbots που περιλαμβάνουν τη λέξη «ψυχοθεραπευτής» στο όνομά τους. Ένα από τα πιο δημοφιλή bots στην πλατφόρμα, το Psychologist, δέχτηκε 78 εκατομμύρια μηνύματα μέσα σε έναν χρόνο από τη δημιουργία του.

Η οργάνωση προειδοποιεί ακόμη για την άνοδο των AI “συντρόφων”, με χρήστες που μπορούν να επιλέγουν τα πάντα –από την εμφάνιση μέχρι τη συμπεριφορά του εικονικού τους συντρόφου.

Advertisement

Αν η κύρια ή μοναδική εμπειρία των αγοριών με κορίτσια προέρχεται από μια τεχνητή ύπαρξη που δεν μπορεί να τους αρνηθεί ή να θέσει όρια, τότε δεν μαθαίνουν υγιείς και ρεαλιστικούς τρόπους να επικοινωνούν με τους άλλους.

Advertisement

Σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικών χώρων κοινωνικοποίησης με συνομηλίκους, οι AI σύντροφοι μπορεί να έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα των αγοριών να κοινωνικοποιούνται, να αναπτύσσουν σχέσεις και να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να σέβονται τα όρια.

(Με πληροφορίες από Guardian)

Advertisement