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Η επικεφαλής διεθνής παρουσιάστρια θα περιορίσει σταδιακά τη συχνότητα της εκπομπής της, η οποία θα ολοκληρωθεί οριστικά τον Μάιο του 2027.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, η δημοσιογράφος κάλυψε σημαντικές διεθνείς συγκρούσεις και πήρε συνεντεύξεις από κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες του πλανήτη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του δικτύου, Μαρκ Τόμσον, επιβεβαίωσε την απόφαση, τονίζοντας ότι η δημοσιογράφος επιθυμεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η αποχώρηση της Αμανπούρ συμπίπτει με μια περίοδο εταιρικών ανακατατάξεων στον όμιλο που ελέγχει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

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Την αποχώρησή της από το CNN τον Ιούνιο του 2027, έπειτα από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο, σχεδιάζει η Κριστιάν Αμανπούρ, επικεφαλής διεθνής παρουσιάστρια του CNN και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες δημοσιογραφικές φυσιογνωμίες του.

«Έπειτα από περισσότερα από 43 χρόνια στο CNN, η Κριστιάν αποφάσισε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του δικτύου, Μαρκ Τόμσον, σε επιστολή προς τους εργαζομένους της αίθουσας σύνταξης, την οποία εξασφάλισε το NBC News.

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Σύμφωνα με τον Τόμσον, η 68χρονη Αμανπούρ, σχεδιάζει να περιορίσει σταδιακά τη συχνότητα της εκπομπής της στο CNN International, η οποία φέρει το όνομά της, ώστε στις αρχές του 2027 να μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα. «Η εκπομπή θα ολοκληρωθεί τον Μάιο», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι η δημοσιογράφος θα αποχωρήσει από το CNN στα τέλη Ιουνίου.

«Η Κριστιάν σκέφτηκε πολύ προσεκτικά αυτή την απόφαση και οι δυο μας συζητούμε το ενδεχόμενο εδώ και αρκετούς μήνες», σημείωσε ο επικεφαλής του δικτύου. «Όπως πολλοί συνάδελφοι στο CNN που θα ακούσουν σήμερα την είδηση, λυπάμαι πολύ που θα φύγει. Ωστόσο, έχω πλέον αποδεχθεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για εκείνη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Μια δημοσιογραφική πορεία συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες διεθνείς κρίσεις

Κατά τη διάρκεια της τετρακονταετούς και πλέον πορείας της, η Κριστιάν Αμανπούρ έχει καλύψει σχεδόν όλες τις σημαντικές διεθνείς συγκρούσεις και παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Στα γεγονότα που έχει μεταδώσει περιλαμβάνονται η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, ο πόλεμος στη Βοσνία, ο Πόλεμος του Κόλπου, καθώς και οι αμερικανικοί πόλεμοι στο Ιράκ και το Αφγανιστάν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Παράλληλα, έχει καλύψει την Αραβική Άνοιξη και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, καταγράφοντας από κοντά ορισμένες από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη διεθνή πολιτική σκηνή.

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Σημαντικό μέρος της δημοσιογραφικής της διαδρομής αποτελεί και η σειρά συνεντεύξεων με κορυφαίες πολιτικές προσωπικότητες. Μεταξύ άλλων, έχει συνομιλήσει με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι, καθώς και με διάφορους Ιρανούς προέδρους, μεταξύ των οποίων ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και ο Χασάν Ρουχανί.

Η ανακοίνωση για την αποχώρηση της Αμανπούρ έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη του ελέγχου της Warner Bros. Discovery, μητρικής εταιρείας του CNN, από τον όμιλο Paramount Skydance, που ανήκει στον Ντέιβιντ Έλισον.

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Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για το CNN, καθώς η αποχώρηση μιας από τις πλέον εμβληματικές δημοσιογραφικές παρουσίες του έρχεται σε μια περίοδο εταιρικών ανακατατάξεων στον όμιλο που ελέγχει το δίκτυο.

Με πληροφορίες από NBC News

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