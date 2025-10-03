Η αμερικανική Δικαιοσύνη έβαλε ένα τέλος στην υπόθεση με το μωρό των Nirvana, που πλέον μεγάλωσε, αλλά μήνυσε το γνωστό συγκρότημα για το εξώφυλλο στο άλμπουμ “Nevermind” που κυκλοφόρησε το 1991.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ένας δικαστής στις ΗΠΑ έκρινε ότι «ούτε η πόζα, ούτε το σκηνικό, ούτε το συνολικό πλαίσιο υποδηλώνουν ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ παρουσιάζει οποιαδήποτε σεξουαλική συμπεριφορά».

Ο δικηγόρος των Nirvana εμφανίστηκε χαρούμενος για την έκβαση της υπόθεσης και τόνισε: «Είμαστε χαρούμενοι που το δικαστήριο έβαλε τέλος σε αυτήν την αβάσιμη υπόθεση και απάλλαξε τους δημιουργικούς πελάτες μας από αυτές τις ψευδείς κατηγορίες».

Υπενθυμίζεται ότι το «μωρό των Nirvana», ο Σπένσερ Έλντεν, όπως είναι το όνομά του, όταν ήταν τεσσάρων μηνών, φωτογραφήθηκε και εμφανίστηκε στο κλασικό άλμπουμ “Nevermind”. Αυτή ήταν και η αφορμή για μια μεγάλη δικαστική διαμάχη, με τον Έλντεν να κατηγορεί το γνωστό συγκρότημα για διανομή παιδικής πορνογραφίας.

Στο διάσημο άλμπουμ των Nirvana, ο τεσσάρων μηνών Έλντεν απεικονίστηκε να κολυμπά γυμνός κάτω από το νερό στο εξώφυλλο του δίσκου του 1991. Μήνυσε το ροκ συγκρότημα και τον φωτογράφο Κιρκ Γουέντλ, υποστηρίζοντας αρχικά ότι η ταυτότητά του και το όνομά του «θα είναι για πάντα συνδεδεμένα με την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση που βίωσε ως ανήλικος, η οποία έχει διανεμηθεί και πουληθεί παγκοσμίως».

Ο Φερνάντο Όλγκουιν, Ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ απέρριψε το 2022 την μήνυση, λόγω του ότι ο Έλντεν την υπέβαλε μετά την 10ετή προθεσμία που ισχύει γενικότερα για κάποιον που θέλει να καταθέσει αστική αγωγή.

Στη συνέχεια, το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση, επιτρέποντας στον Έλντεν να υποβάλλει μήνυση. Ωστόσο, ο δικαστής Όλγκουιν έκρινε τώρα ότι το περιεχόμενο του άλμπουμ δεν έχει καμία απολύτως σχέση με περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας.

Ο δικαστής επικαλέστηκε μεταξύ άλλων το γεγονός ότι στην φωτογράφηση ήταν παρόντες οι γονείς του παιδιού, ενώ ο φωτογράφος ήταν οικογενειακός τους φίλος. Επίσης, στάθηκε στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Έλντεν είχε επωφεληθεί οικονομικά στο παρελθόν από την συμμετοχή του στο εξώφυλλο.

Πάντως, οι δικηγόροι του Έλντεν δήλωσαν έτοιμοι να ασκήσουν έφεση για την συγκεκριμένη απόφαση.

Πηγή: BBC