Γης Μαδιάμ έκαναν κατάστημα στο βόρειο Τέξας οι 2 ληστές που προσπάθησαν την παραμονή των Χριστουγέννων να αρπάξουν το ΑΤΜ που ήταν μέσα σε παντοπωλείο της αλυσίδας 7-Eleven.

Οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν καρέ-καρέ τις κινήσεις των δύο δραστών. Όπως φαίνεται ο ένας έδεσε με καλώδιο το ΑΤΜ στο πίσω μέρος του οχήματος τους, με τον δεύτερο να πατάει γκάζι με αποτέλεσμα να διαλυθεί το εσωτερικό του καταστήματος.

WATCH: Masked thieves ram a stolen SUV into a Texas 7-Eleven, shattering the store windows and tearing out an ATM.



Police say the vehicle was stolen in Dallas and could be tied to other ATM heists. pic.twitter.com/PTzdxZMkoi — Fox News (@FoxNews) December 24, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία οι δράστες διέφυγαν σέρνοντας πίσω τους το ΑΤΜ.

Σε μικρή απόσταση, ωστόσο, το καλώδιο κόπηκε με αποτέλεσμα η κλοπή να μείνει στη μέση και το ΑΤΜ να βρεθεί εγκαταλελειμμένο. Λίγο παρακάτω βρέθηκε παρατημένο και το SUV που χρησιμοποίησαν οι δράστες και για το οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί από το Ντάλας.