Χιλιάδες μυρμήγκια εντοπίστηκαν να επιπλέουν στα νερά των πλημμυρών στο Όστιν του Τέξας, σχηματίζοντας αυτοσχέδιες «σχεδίες» με τα ίδια τους τα σώματα. Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολούθησαν έκπληκτοι το απίθανο φαινόμενο και έσπευσαν να το καταγράψουν.

Ο Ντέιβιντ Τοντ, κάτοικος του Όστιν, κατέγραψε εντυπωσιακό βίντεο στη λίμνη Τράβις, το οποίο ανέβηκε στην πλατφόρμα X από το KXAN Austin. Στο βίντεο, φαίνονται τα μυρμήγκια να έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο σύμπλεγμα στην επιφάνεια του νερού.

Το θέαμα προκάλεσε πλήθος σχολίων από χρήστες της πλατφόρμας, καθώς πολλοί δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν ότι πρόκειται για ζωντανά έντομα και όχι για κάποιο φυσικό αντικείμενο.

Τα συγκεκριμένα μυρμήγκια, γνωστά για τα επώδυνα τσιμπήματά τους, αφθονούν στο Τέξας. Όταν όμως οι υπόγειες φωλιές τους πλημμυρίζουν, επιστρατεύουν μια εντυπωσιακή στρατηγική επιβίωσης: δαγκώνουν το ένα το άλλο, πλέκουν τα άκρα τους και σχηματίζουν πλωτές κατασκευές που επιπλέουν στο νερό.

«Πρόκειται για φαινόμενο αυτοοργάνωσης ή αυτοσυναρμολόγησης – κάτι που παρατηρείται μόνο σε κοινωνικά έντομα», εξηγεί ο ερευνητής Έντ ΛεΜπρουν από το εργαστήριο Brackenridge Field του Πανεπιστημίου του Τέξας.

«Τα μυρμήγκια κατασκευάζουν πολλές παρόμοιες δομές. Για παράδειγμα, τα στρατιωτικά μυρμήγκια μπορούν να σχηματίσουν γέφυρες με τα σώματά τους για να διασχίσουν ποτάμια», προσθέτει.



Have you seen fire ant rafts in floodwaters? This one was drifting on Lake Travis. When underground nests flood, fire ants link their legs and jaws together to create buoyant, self-assembled mounds. https://t.co/gQt2JIorec pic.twitter.com/029Ha17x8M