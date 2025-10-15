Ανταπόκριση – Βρυξέλλες

«Δεν γνωρίζω» — «No comment». Με αυτή τη λιτή απάντηση, στα αγγλικά, απάντησε ο υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, προσερχόμενος στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, όταν ερωτήθηκε εάν η Ελλάδα θα συμμετάσχει στην αμερικανική πρωτοβουλία PERL (PERL — Prioritised Ukraine Requirements List, πρωτοβουλία για την προμήθεια πακέτων αμερικανικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία).»

Ο κ. Δαβάκης στις αρχικές του δηλώσεις περιέγραψε με υπερηφάνεια τη συμμετοχή της χώρας στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ λέγοντας ότι «Η Ελλάδα συμμετέχει σήμερα στη συνάντηση έχοντας ένα μακρύ ιστορικό υψηλών επιδόσεων και επενδύσεων στον τομέα της Άμυνας. Προχωρούμε με σταθερά βήματα στον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, με έξυπνες και μεθοδικές λύσεις, και αυτό αποτελεί μια ευοίωνη προοπτική για τα αποτελέσματα της Συνόδου, τα οποία πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν το εφαλτήριο για την προσαρμογή της συμμαχίας στις νέες γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως αυτές σήμερα διαγράφονται στην ευρύτερη περιοχή.».

Ωστόσο, στο κρίσιμο ερώτημα περί άμεσης ένταξης της Ελλάδας στην πρωτοβουλία PERL (Prioritised Ukraine Requirements List) του αμερικανικού μηχανισμού μέσω του οποίου ευρωπαϊκές χώρες αγοράζουν αμερικανικά πακέτα οπλισμού για να παραδοθούν στο ΝΑΤΟ και κατ’ επέκταση στην Ουκρανία— ο υφυπουργός απέφυγε να δεσμευθεί, περιοριζόμενος στο «No comment».

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ κάλεσε ευθέως τους Ευρωπαίους να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά όπλα μέσω ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι «η ειρήνη έρχεται μέσω ισχύος» και συνδέοντας την πρωτοβουλία PERL με τη στρατηγική του Προέδρου Τραμπ.

Η πρωτοβουλία προβλέπει την αγορά «πακέτων» έως 500 εκατ. δολαρίων και όπως ανέφερε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έχουν ήδη δεσμευθεί 2 δις δολάρια για το πρόγραμμα, με νέες συμμετοχές να αναμένονται.

Σημειώνεται ότι αυτές οι δαπάνες των πακέτων των 500 εκατ δολαρίων μπορούν να προσμετρηθούν στο όριο του 5% που συμφωνήθηκε στη Χάγη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο αφού ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες και καλύπτει τις υποχρεώσεις της έως και το 2029. Ωστόσο σύμφωνα με πηγές της HufPost παρότι η χώρα μας δεν έχει αποφασίσει ακόμη για τη συμμετοχή της ή όχι στο Perl έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την αγορά ανταλλακτικών και πυρομαχικών με προορισμό την Ουκρανία μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Μια επιλογή που θα ευθυγραμμιζόταν με την προσέγγιση κόστους-αποτελεσματικότητας και σύμπνοιας με τις αμερικανικές απαιτήσεις.

Σημειώνεται ότι η χώρα μας, σύμφωνα με μελέτη του ινστιτούτου Bruegel, κατατάσσεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων ευρωπαίων αγοραστών αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού με ποσά συνολικής αξίας 16 δισ. δολαρίων από το 2020.