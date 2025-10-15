Οι υπουργοί Άμυνας συναντώνται στην έδρα του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες - Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Pete Hegseth και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte δίνουν τα χέρια καθώς συμμετέχουν στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στην έδρα της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες, Βέλγιο 15 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Yves Herman

Ανταπόκριση – Βρυξέλλες

Να αγοράσουν περισσότερα όπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία κάλεσε τους Ευρωπαίους ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας (Πολέμου) Πιτ Χέγκσεθ, προσερχόμενος στη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Στις πρώτες του δηλώσεις δίπλα στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Χέγκσεθ επανέλαβε τη γραμμή της Ουάσιγκτον για ενίσχυση της Ουκρανίας μέσω του προγράμματος PERL, συνδέοντας την πρωτοβουλία με τη στρατηγική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «ειρήνης μέσω ισχύος».

«Η ειρήνη δεν έρχεται με λόγια, αλλά με πραγματικές δυνατότητες που οι αντίπαλοι σέβονται», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι δεσμεύσεις των συμμάχων «μετατρέπονται τώρα σε ισχύ πυρός».

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, η πρωτοβουλία PERL (Prioritised Ukraine Requirements List) επιτρέπει στις ευρωπαϊκές χώρες να αγοράζουν αμερικανικά οπλικά συστήματα, τα οποία μεταφέρονται στο ΝΑΤΟ για χρήση από την Ουκρανία, στοχεύοντας «στην επίτευξη ειρήνης μέσα από αποφασιστική στρατιωτική στήριξη».

Ο Αμερικανός υπουργός χαρακτήρισε τη σύνοδο της Χάγης «ιστορική», αποδίδοντας τα εύσημα στον Τραμπ για την πίεση που άσκησε στους συμμάχους «να αναλάβουν τις ευθύνες τους» — δηλαδή την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% των εθνικών προϋπολογισμών.

«Τώρα οι δεσμεύσεις μεταφράζονται σε πραγματικές ικανότητες – κι αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο», είπε, προσθέτοντας ότι αναμένει νέες ευρωπαϊκές συνεισφορές στο πρόγραμμα.

Η αμερικανική πρωτοβουλία PERL προβλέπει την αγορά αμυντικών “πακέτων” ύψους έως 500 εκατ. δολαρίων, για εξοπλισμό που θα αποστέλλεται στην Ουκρανία. Ένα από τα κίνητρα συμμετοχής σε αυτά τα πακέτα είναι ότι οι σχετικές δαπάνες προσμετρώνται στο όριο του 5% που συμφωνήθηκε στη Χάγη.

Επιπλέον, ο Χέγκσεθ αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σημειώνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «είναι ένας πρόεδρος της ειρήνης, που την επιδιώκει μέσω της δύναμης και της στήριξης των συμμάχων».

Ρούτε: Ο Τραμπ «έβαλε τέλος σε ένα χρόνιο παράπονο που υπήρχε από την εποχή του Αϊζενχάουερ – την ανισότητα στις δαπάνες μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ευχαρίστησε τον Τραμπ και τον Χέγκσεθ για τη «νέα δυναμική» της Συμμαχίας.

«Είχαμε μια επιτυχημένη σύνοδο στη Χάγη και τώρα υπάρχει πολύ περισσότερο χρήμα στο τραπέζι. Υπάρχει πραγματική ισχύς πυρός που προέρχεται από τη βιομηχανία μας, κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Κάνουμε τα πάντα συλλογικά για να κρατήσουμε την Ουκρανία ισχυρή», δήλωσε.

Ο Ρούτε πρόσθεσε ότι η ηγεσία του Τραμπ «έβαλε τέλος σε ένα χρόνιο παράπονο που υπήρχε από την εποχή του Αϊζενχάουερ — την ανισότητα στις δαπάνες μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ».

«Χάρη στη δική σας ηγεσία», είπε απευθυνόμενος στον Χέγκσεθ, «πήραμε την ιστορική απόφαση στη Χάγη να εξισώσουμε τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και τον Καναδά με εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι δίκαιο και εξαιρετικά σημαντικό».

Κλείνοντας, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ ευχαρίστησε εκ νέου «τον Πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική ηγεσία» για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφαλίζουν τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με στρατιωτική υποστήριξη, χρηματοδοτούμενη από τους συμμάχους, επισημαίνοντας ότι ήδη έχουν δεσμευθεί 2 δισ. ευρώ και «σήμερα αναμένονται νέες ανακοινώσεις από χώρες που θα συμμετάσχουν».

Συνεργασία με την ΕΕ και το «τείχος drones»

Ο Ρούτε στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία ΝΑΤΟ–ΕΕ, τονίζοντας ότι «οι δύο θεσμοί δουλεύουν άψογα, χωρίς επικαλύψεις».

«Το ΝΑΤΟ είναι ισχυρό στα στρατιωτικά πρότυπα και τις επιχειρησιακές ικανότητες, ενώ η ΕΕ διαθέτει τη μαλακή ισχύ της εσωτερικής αγοράς και των πόρων. Αυτός ο συνδυασμός είναι κρίσιμος», σημείωσε.

«Ψυχραιμία» ζητά ο Ρούτε αναφορικά με το ενδεχόμενο καταρρίψεων εχθρικών αεροσκαφών

Αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά με ρωσικά drones και αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας, ο Ρούτε απέρριψε την αυτόματη κατάρριψη αεροσκαφών ως ενδεδειγμένη πρακτική.

«Πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να βεβαιωθούμε απολύτως εάν συνιστά απειλή. Αν συνιστά απειλη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται ώστε η απειλή να μην υλοποιηθεί. Αλλά αν δεν συνιστά απειλή τότε ως ισχυρή συμμαχία και το ΝΑΤΟ είναι πολύ ισχυρότερο από τη Ρωσία, τότε ο ρόλος μας είναι να οδηγήσουμε αυτό το αεροσκάφος ήπια εκτός του εναέριου χώρου μας και κατόπιν να καταστεί σαφές στους Ρώσους: “σταματήστε να το κάνετε αυτό”» είπε και παράλληλα, επανέλαβε την προειδοποίηση ότι «αν η Ρωσία επιχειρήσει σκόπιμα κάτι εναντίον του ΝΑΤΟ, έχουμε όλα τα μέσα και την εξουσία να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους και εναέριου χώρου».

Κοινή γραμμή και πλήρης ευθυγράμμιση

Η κοινή παρέμβαση Χέγκσεθ–Ρούτε επιβεβαιώνει την πλήρη ευθυγράμμιση Ουάσιγκτον–ΝΑΤΟ–ΕΕ, με την Ευρώπη να καλείται να επενδύσει περισσότερο στην άμυνα, αγοράζοντας αμερικανικά οπλικά συστήματα μέσω της Συμμαχίας, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τον στρατηγικό και τεχνολογικό έλεγχο.

Το νέο δόγμα της «ειρήνης μέσω ισχύος» δείχνει να εδραιώνει ένα ΝΑΤΟ πιο ισχυρό και μια ΕΕ πιο συνεκτική, αλλά και πιο εξαρτημένη από την αμερικανική τεχνολογική και στρατιωτική ισχύ. Η Ευρώπη επιδιώκει σταδιακά τον δικό της ρόλο, ωστόσο η αρχιτεκτονική ασφάλειας εξακολουθεί να χαράσσεται στην Ουάσιγκτον.

