Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας απελευθέρωσαν με επιτυχία δεκατρία παιδιά που κρατούνταν όμηροι σε νηπιαγωγείο της Κουριτίμπα, εξουδετερώνοντας τον δράστη κατά την επέμβασή τους.

Ο άνδρας εισέβαλε στον χώρο κρατώντας μαχαίρι και απειλώντας να κάψει το κτίριο με εύφλεκτο υγρό, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Μετά από διαπραγματεύσεις τριών ωρών, η αστυνομία επενέβη όταν ο δράστης άρχισε να κακοποιεί σωματικά τα παιδιά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά μεταφέρθηκαν σε υπηρεσίες πρώτων βοηθειών για ιατρική περίθαλψη, ενώ ένα από αυτά έφερε τραύματα από τον δράστη.

Ο δράστης, ο οποίος είχε ιστορικό σχιζοφρένειας, έχασε τη ζωή του κατά την αστυνομική επιχείρηση, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της επίθεσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αίσιο τέλος είχε η ομηρία 13 μικρών παιδιών σε νηπιαγωγείο στην Κουριτίμπα, στη νότια Βραζιλία, καθώς οι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας επενέβησαν, απελευθέρωσαν τους ομήρους και σκότωσαν τον άνδρα που τους κρατούσε, αφού εκείνος απείλησε να βάλει φωτιά στο κτίριο.

Τα παιδιά, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, μεταφέρθηκαν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών για να εξεταστούν και να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον ένα από αυτά τραυματίστηκε από τον δράστη.

Advertisement

Advertisement

Ο επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της στρατιωτικής αστυνομίας στην πολιτεία Παρανά, συνταγματάρχης Αλεσάντρ Λόπες Τζίας, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε όταν διαπιστώθηκε πως η κατάσταση γινόταν ολοένα πιο επικίνδυνη για τα παιδιά.

Η απειλή να βάλει φωτιά στο νηπιαγωγείο

Σύμφωνα με την περιγραφή των αρχών, ο άνδρας έφτασε στο νηπιαγωγείο με ποδήλατο, πήδηξε τον φράχτη και κλείστηκε σε μια αίθουσα μαζί με τα παιδιά.

Εκεί φέρεται να περιέχυσε εύφλεκτο υγρό και να κράτησε αναπτήρα στο χέρι, απειλώντας να προκαλέσει φωτιά. Είχε επίσης μαζί του μαχαίρι, ενώ οι αρχικές πληροφορίες ότι έφερε πυροβόλο όπλο διαψεύστηκαν στη συνέχεια.

Οι διαπραγματεύσεις με την αστυνομία διήρκεσαν περίπου δυόμισι με τρεις ώρες. Κατά τη διάρκειά τους, ο άνδρας παρέμεινε στην αίθουσα με τα παιδιά συγκεντρωμένα γύρω του, έχοντας ένα από αυτά καθισμένο στα γόνατά του.

Όσο περνούσε η ώρα, τα παιδιά άρχισαν να εμφανίζουν αυξανόμενη ανησυχία. Παράλληλα, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Λόπες Τζίας, ο δράστης άρχισε να τα χτυπά.

Advertisement

«Όταν διαπιστώσαμε ότι τα παιδιά ήταν ολοένα περισσότερο στρεσαρισμένα και ότι ο δράστης είχε αρχίσει να τα κακοποιεί σωματικά, επιλέξαμε τακτική επέμβαση για να αποφευχθούν τα χειρότερα», ανέφερε ο αξιωματικός.

Κατά την επιχείρηση ακούστηκαν πυροβολισμοί και ισχυροί κρότοι, οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης, έμοιαζαν με τις εκρήξεις χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Την ίδια ώρα, εκπαιδευτικοί και μέλη της διεύθυνσης του σχολείου απομάκρυναν τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Advertisement

13 Children Rescued From Brazilian Nursery Siege An armed man held 13 children hostage for more than three hours at a nursery in Curitiba, #Brazil, after storming in with a knife and pouring fuel inside. Special forces neutralised the suspect and rescued all 13 children without serious injuries. — Daily Euro Times (@dailyeurotimes) October 10, 2026

Άγνωστα τα κίνητρα του δράστη

Μετά τον θάνατο του άνδρα, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του, αναφέροντας ότι είχε ιστορικό σχιζοφρένειας. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρά του ούτε αν είχε οποιαδήποτε σχέση με το νηπιαγωγείο.

Advertisement

Την απελευθέρωση των παιδιών επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος της Κουριτίμπα, Εντουάρντου Πιμεντέλ, με ανάρτησή του στο Instagram.

«Τα 13 παιδιά είναι ζωντανά και ασφαλή! Έπειτα από στιγμές μεγάλης έντασης και αγωνίας, αυτή είναι η είδηση που περιμέναμε όλοι», ανέφερε.

Οι επιθέσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βραζιλία

Advertisement

Η Βραζιλία έχει βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με σειρά επιθέσεων σε σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές δομές.

Advertisement

Τον Απρίλιο του 2023, άνδρας εισέβαλε σε βρεφονηπιακό σταθμό στην πόλη Μπλουμενάου, επίσης στη νότια Βραζιλία, και σκότωσε τέσσερα παιδιά χρησιμοποιώντας τσεκούρι.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών σε εκπαιδευτικούς χώρους, αν και τα κίνητρα της συγκεκριμένης επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Advertisement