Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε σήμερα (5/10) στις 13:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), σε νηπιαγωγείο επί της οδού Μηλιαράκη, στα Πατήσια.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα προσπάθησε να παραλάβει το εγγόνι της, όμως οι νηπιαγωγοί δεν της το παρέδιδαν γιατί δεν είχε μαζί της τη σχετική υπεύθυνη δήλωση. Οι γυναίκες τσακώθηκαν και η 76χρονη φέρεται να επιτέθηκε στς γυναίκες, να τραυμάτισε και να προκάλεσε εκδορές στο πρόσωπο μίας νηπιαγωγού.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη.

Στο σημείο μετέβη και η 47χρονη μητέρα του παιδιού η οποία τσακώθηκε επίσης με τις νηπιαγωγούς, έβρισε μία από αυτές και πήρε το παιδί και αποχώρησαν. Η μητέρα αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου για εξύβριση.



