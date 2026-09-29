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Οικείοι της εκπαιδευτικού καταγγέλλουν συστηματικούς εκβιασμούς και δολιοφθορές από γονείς που επιδιώκουν τη λήψη βεβαιώσεων φοίτησης για την είσπραξη προνοιακών επιδομάτων.

Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη για εξύβριση και απειλή, ενώ οι αρχές αναζητούν τον πατέρα για την πράξη της σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, διερευνάται η συμπεριφορά της διευθύντριας, η οποία καταγράφηκε σε άλλο βίντεο να απευθύνεται με έντονο και απαξιωτικό ύφος προς τα παιδιά του σχολείου.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η υπόθεση ξυλοδαρμού της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, η οποία αποτύπωσε σε βίντεο τη στιγμή που γονέας παιδιού της επιτέθηκε και την χτύπησε στο κεφάλι.

Στο βίντεο που τράβηξε η ίδια και δημοσίευσε το «Live News», η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προστατευτεί, ενώ άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι.

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Η ίδια ακούγεται να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε». Ο άνδρας ακούγεται να της ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο φώναζε στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα.

«Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς την σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους»

«Οι Ρομά εκβιάζουν διαρκώς την σχολική κοινότητα για να επιτύχουν τα αιτήματά τους. Θέλουν να λάβουν βεβαίωση φοίτησης νηπίου για τα προνοιακά επιδόματα Α21, παρά την ελλιπή και κακή φοίτηση των παιδιών τους. Η διευθύντρια αναζητά τα νήπια που δεν παρουσιάζονται στο σχολείο, μέσω των αρμόδιων Αρχών. Τα τηλέφωνά τους βρίσκονται σε φραγή.

Αυτό είναι που τους ενοχλεί. Σε καθημερινή βάση πραγματοποιούν δολιοφθορές στο σχολείο, παρακωλύουν το εκπαιδευτικό έργο, τρομοκρατούν και τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς», λέει το περιβάλλον της νηπιαγωγού, σημειώνοντας:

«Οι εκπαιδευτικοί δέχονται ύβρεις και κατάρες, τις φτύνουν. Κανένας εκπαιδευτικός δεν θέλει να εργαστεί εκεί. Η μοναδική διευθύντρια που έμεινε στο συγκεκριμένο σχολείο 5 χρόνια είναι η συγκεκριμένη, διαθέτει 20 χρόνια προϋπηρεσία».

Η Ρομά μητέρα ενός παιδιού συνελήφθη για απειλή και εξύβριση, ενώ ο πατέρας αναζητείται στα όρια του Αυτοφώρου για απειλή και σωματική βλάβη.

Το χρονικό

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η διευθύντρια του σχολείου να απευθύνεται σε έντονο ύφος σε μικρά παιδιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έξω από το νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με το βίντεο, η διευθύντρια εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένη και κατηγορεί τα παιδιά για ζημιές που, όπως υποστηρίζει, προκλήθηκαν στον χώρο του σχολείου.

Σε κάποια στιγμή ακούγεται να λέει προς τα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!», ενώ στη συνέχεια φέρεται να χρησιμοποιεί τη φράση «τα κάνατε σκ@τά, ντροπή!».