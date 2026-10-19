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Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στα Τίρανα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την κατάσταση στα πανεπιστήμια και το υψηλό κόστος των σπουδών. Παράλληλα, ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά. Ωστόσο, ανάμεσα στους συγκεντρωμένους, την προσοχή τράβηξε ένα περιστατικό με ένοπλο άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να πυροβολεί στον αέρα.

Στο βίντεο, ο άνδρας εμφανίζεται να φορά την αλβανική σημαία στην πλάτη του, σαν μανδύα, και να κινείται ανάμεσα στους διαδηλωτές σε κεντρική πλατεία της αλβανικής πρωτεύουσας. Την ίδια στιγμή, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους σηκώνουν τα κινητά τους τηλέφωνα, καταγράφοντας όσα εκτυλίσσονται μπροστά τους.

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Άλλοι τον επευφημούσαν και άλλοι παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι

Για αρκετά λεπτά, ο άνδρας περιφέρεται ανάμεσα στο πλήθος, στρέφοντας την κάννη του όπλου προς τον ουρανό και πυροβολώντας στον αέρα, ενώ γύρω του βρίσκονται δεκάδες διαδηλωτές.

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό, ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους αντιδρούν με επευφημίες, φωνάζοντας «μπράβο» και κουνώντας τις σημαίες τους. Άλλοι, ωστόσο, παρακολουθούν αποσβολωμένοι το περιστατικό, καθώς οι πυροβολισμοί σημειώνονται μέσα σε μια πυκνή συγκέντρωση ανθρώπων.

Το βίντεο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να επισημαίνουν τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούσε η χρήση όπλου μέσα στο πλήθος.

Δείτε το βίντεο: