Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο δήμαρχος των Τιράνων, Εριόν Βελιάι, δημοσίευσε βίντεο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ενώ παραμένει έγκλειστος στις φυλακές για υποθέσεις διαφθοράς.

Στο ψηφιακό μήνυμα, ο δήμαρχος επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την παροχή δωρεάν σχολικών γευμάτων στα παιδιά της πόλης.

Ο Βελιάι διατηρεί το αξίωμά του, καθώς το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε τις προγραμματισμένες πρόωρες εκλογές για την ανάδειξη νέας δημοτικής αρχής.

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για οικονομικά εγκλήματα, έχοντας μεταβιβάσει προσωρινά τις αρμοδιότητές του στους αντιδημάρχους κατά τη διάρκεια της κράτησής του.

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Αν και δήμαρχος των Τιράνων, Εριόν Βελιάι, βρίσκεται στη φυλακή για υποθέσεις διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων, βρήκε τρόπο να επικοινωνήσει με τους δημότες του, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Χρησιμοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη, δημοσίευσε βίντεο, μέσω του οποίου υπογράμμισε τη δέσμευσή του για δωρεάν σχολικά γεύματα για όλα τα παιδιά της πόλης.

Σύμφωνα με το Politico, το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram και φέρει επισήμανση ότι έχει δημιουργηθεί με AI. Σε αυτό, η ψηφιακή μορφή του 46χρονου δημάρχου εμφανίζεται μπροστά από την αλβανική σημαία και τη σημαία του δήμου, αναφέρεται στο έργο της δημοτικής αρχής και επαναλαμβάνει την υπόσχεσή του για παροχή φαγητού στα σχολεία.

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«Έδωσα ακόμη μία υπόσχεση που δεν θα ξεχάσω ποτέ: φαγητό στα σχολεία. Θα κρατήσω αυτή την υπόσχεση ακόμη και από αυτό το κελί όπου με έχουν κλείσει» ακούγεται να λέει το ψηφιακό ομοίωμα του Βελιάι.

Ο δήμαρχος των Τιράνων βρίσκεται στις φυλακές Δυρραχίου από τις αρχές του 2025, στο πλαίσιο ερευνών για καταγγελίες που αφορούν διαφθορά και οικονομικά αδικήματα. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκισή του είχαν προγραμματιστεί πρόωρες εκλογές για τον δήμο Τιράνων τον περασμένο Νοέμβριο. Ωστόσο, ακυρώθηκαν την τελευταία στιγμή, καθώς το Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο Βελιάι δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τη θέση του εκτός των προβλεπόμενων δημοκρατικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε αντιδημάρχους, ωστόσο εξακολουθεί επισήμως να είναι δήμαρχος των Τιράνων. Οι επόμενες δημοτικές εκλογές αναμένεται να πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολιτικός χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη για να απευθυνθεί στο κοινό ενώ βρίσκεται υπό περιορισμό. Το 2023, ο φυλακισμένος πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν χρησιμοποίησε βίντεο που είχε δημιουργηθεί με AI για να καλέσει τους πολίτες να ψηφίσουν το κόμμα του.

Τον Ιούλιο, avatar του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου εμφανίστηκε στην έναρξη της προεδρικής εκστρατείας του γιου του, Φλάβιο. Ο Μπολσονάρου βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό και δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε εκλογικές εκδηλώσεις ή σχετικές δημόσιες παρεμβάσεις.