Ένα φαινομενικά «αθώο» κόπλο με πορτοκάλια έχουν εφεύρει απατεώνες, στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν χιλιάδες ευρώ από ανυποψίαστους οδηγούς.

Γενικότερα, οι κλοπές αυτοκινήτων και οι απόπειρες ληστείας έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, με τους επιτήδιους να ανακαλύπτουν ολοένα και περισσότερους τρόπους για να καταφέρνουν να αποκτούν πρόσβαση στα οχήματα που τους ενδιαφέρουν.

Μεταξύ άλλων χρησιμοποιούν άδεια πλαστικά μπουκάλια στους τροχούς, κέρματα κολλημένα στα χερούλια ή ψεύτικα χαρτονομίσματα στο παρμπρίζ, όλα με σκοπό να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να προχωρήσουν στην κλοπή.

Το τελευταίο διάστημα, στη Νότια Αμερική, εμφανίστηκε ακόμη ένας νέος τρόπος, που δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από ένα «αθώο» φρούτο στο δρόμο. Η νέα μέθοδος των συμμοριών δεν έχει τίποτε το θεαματικό, αλλά είναι απλή και εξαιρετικά αποτελεσματική.

Πορτοκάλια ή άλλα φρούτα τοποθετούνται στο οδόστρωμα, σε σημεία όπου τα αυτοκίνητα θα αναγκαστούν να περάσουν από πάνω τους. Μόλις το όχημα τα πατήσει, αποκαλύπτεται η παγίδα αφού μέσα στη σάρκα του φρούτου κρύβεται ένα καρφί σε σχήμα σταυρού που σκίζει το ελαστικό. Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν βέβαιο, με τον οδηγό μετά από λίγα χιλιόμετρα να αναγκάζεται να σταματήσει και να κατέβει από το αυτοκίνητο για έλεγχο.

Η στιγμή που ο ιδιοκτήτης ελέγχει τους τροχούς είναι η ευκαιρία που περιμένουν οι δράστες. Ενώ ο οδηγός σκύβει πάνω από τον τροχό ή κοιτάζει την κατάσταση του ελαστικού, μέλη της σπείρας πλησιάζουν και μπαίνουν αστραπιαία στην καμπίνα για να αρπάξουν ό,τι υπάρχει σε εμφανές σημείο, όπως κινητά, πορτοφόλια, τσάντες και έγγραφα. Η τεχνική είναι απλή, γρήγορη και πατάει στο στοιχείο του αιφνιδιασμού, μειώνοντας έτσι τις πιθανότητες το θύμα να προλάβει να αντιδράσει.

Αν και ακόμα δεν υπάρχουν αναφορές ότι η συγκεκριμένη τεχνική έχει έρθει και στη χώρα μας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο, θα πρέπει να μην πανικοβάλλεστε. Αν υποψιαστείτε πρόβλημα στο ελαστικό, προσπαθήστε να σταματήσετε σε καλά φωτισμένο και πολυσύχναστο σημείο προτού κατεβείτε.

Αν πάλι δεν είστε σίγουροι για την περιοχή, μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο, κλειδώστε τις πόρτες κι ειδοποιήστε την οδική βοήθεια ή κάποιον να βοηθήσει, ενώ είναι σημαντικό αποφύγετε να αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα σε εμφανή θέση μέσα στην καμπίνα.