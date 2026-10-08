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Το διεθνές αεροδρόμιο King Khalid, στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, χτύπησαν με βαλλιστικό πύραυλο οι Χούθι της Υεμένης, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reures, η επίθεση των Χούθι έγινε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Σαουδικής Αραβίας ότι επίθεση που σημειώθηκε στα μέσα της εβδομάδας στο ίδιο αεροδρόμιο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου.

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Ο εκπρόσωπος για τις στρατιωτικές υποθέσεις των Χούθι Γιαχία Σάρια, δήλωσε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις μας στοχοποίησαν το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ με βαλλιστικό πύραυλο, ο οποίος έπληξε τον στόχο του με ακρίβεια και προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία» του αερολιμένα.

Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι «για τελευταία φορά» επαναλαμβάνει την προειδοποίηση στις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες για τις «συνέπειες» που θα μπορούσε να έχει η συνέχιση των πτήσεών τους, καθώς ο σαουδαραβικός εναέριος χώρος έχει μετατραπεί σε «πεδίο επιχειρήσεων» της Ανσαραλά, με μόνες εξαιρέσεις τους τομείς πάνω από τις ιερές για το ισλάμ πόλεις Μέκκα και Μεδίνα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει άμεση επιβεβαίωση από τη Σαουδική Αραβία σχετικά με τον τελευταίο ισχυρισμό των Χούθι για την επίθεση.