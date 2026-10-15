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Ο Ουκρανός πρόεδρος κατήγγειλε τον περιορισμό της αμερικανικής υποστήριξης και των δορυφορικών υπηρεσιών, δηλώνοντας ότι αισθάνεται προδομένος από την Ουάσιγκτον.

Ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δεκατριών ανθρώπων σε αρκετές ουκρανικές πόλεις κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν εκατοντάδες επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, αφήνοντας μεγάλο αριθμό κατοίκων χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρά τις συζητήσεις για εκεχειρία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε την αναχαίτιση ουκρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σημειώνοντας ότι προκλήθηκε πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις της Ριαζάν.

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Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιχείρησε να πλήξει διυλιστήριο πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως οι επιθέσεις αυτού του είδους, οι οποίες είχαν ανασταλεί κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, πρόκειται να επαναληφθούν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι είχε περιορίσει τις επιθέσεις για διάστημα τριών ημερών, την ώρα που η Μόσχα συνέχιζε να χτυπά ενεργειακές υποδομές της χώρας του. «Τελειώσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά στους Financial Times.

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Παράλληλα, ο Ζελένσκι κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διέκοψε την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ρωσικές επιθέσεις, προκειμένου να πιέσει το Κίεβο να σταματήσει οριστικά τα πλήγματα. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά τη συμφωνία για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ. Επιπλέον, έκανε λόγο για σκόπιμους περιορισμούς στις δορυφορικές υπηρεσίες Starlink, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το Κίεβο «επιχείρησε να εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας» σε διυλιστήριο νότια της Μόσχας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, σύμφωνα με το δημοσίευμα του BBC.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αναχαιτίστηκαν τέσσερις πύραυλοι και δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ τα συντρίμμια που έπεσαν προκάλεσαν πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της Ριαζάν.

Την ίδια ώρα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεκάδες ουκρανικές πόλεις βρέθηκαν στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων το τελευταίο 24ωρο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα αποδεχόταν την αποκαλούμενη «ενεργειακή εκεχειρία», την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα τηρούσε επίσης τη συμφωνία.

Ωστόσο, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αγνόησε την πρόταση μέσα σε λίγες ώρες από την ανακοίνωσή της, με τις ρωσικές επιθέσεις να αφήνουν εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Το Κρεμλίνο, πάντως, δεν είχε ανακοινώσει ποτέ ότι αποδέχεται τη συγκεκριμένη συμφωνία.

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Ερωτηθείς το βράδυ της Τετάρτης από τον Πιρς Μόργκαν αν αισθάνεται προδομένος από τις ΗΠΑ, ο Ζελένσκι απάντησε καταφατικά, στον απόηχο των ενδείξεων ότι η Ουάσιγκτον περιόριζε βασικές πτυχές της υποστήριξής της προς την Ουκρανία.

Τουλάχιστον 13 νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

Την ίδια ώρα, τοπικοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια μεγάλης ρωσικής επίθεσης, που έλαβε χώρα το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν περισσότερες από από 850 επιθέσεις με drones εναντίον δεκάδων πόλεων και οικισμών.

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική περιφέρεια Κιροβοχράντ, η οποία δέχθηκε τη μεγαλύτερη επίθεση από την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής το 2022, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κατά τη διάρκεια ενός δεκάωρου κύματος επιθέσεων εκτοξεύθηκαν σχεδόν 360 drones.

(Με πληροφορίες από BBC, Financial Times)

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