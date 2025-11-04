Ο Ιησούς μπορεί να έγινε δέκτης σοφών συμβουλών από τη μητέρα του, τη Μαρία, αλλά αυτή δεν τον βοήθησε να σώσει τον κόσμο από την αιώνια καταδίκη, δήλωσε το Βατικανό.

Σε ένα νέο διάταγμα που ενέκρινε ο Πάπας Λέων, το ανώτατο δογματικό γραφείο του Βατικανού έδωσε εντολή στα 1,4 δισεκατομμύρια Καθολικούς του κόσμου να μην αναφέρονται στην Μαρία ως «συν-λυτρωτή» του κόσμου.

Μόνο ο Ιησούς έσωσε τον κόσμο, ανέφερε η νέα οδηγία, διευθετώντας μια εσωτερική διαμάχη που είχε μπερδέψει ανώτερα στελέχη της Εκκλησίας για δεκαετίες, και μάλιστα πυροδότησε σπάνια ανοιχτή διαφωνία μεταξύ των τελευταιθων πάπων.

«Δεν θα ήταν σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος ”συν-λυτρωτής”», ανέφερε το κείμενο. «Αυτός ο τίτλος… (μπορεί) να δημιουργήσει σύγχυση και ανισορροπία στην αρμονία των αληθειών της χριστιανικής πίστης».

Οι Καθολικοί πιστεύουν ότι ο Ιησούς λύτρωσε την ανθρωπότητα με τη σταύρωση και τον θάνατό του. Οι εκκλησιαστικοί μελετητές συζητούν εδώ και αιώνες εάν η Μαρία, την οποία οι Καθολικοί και πολλοί Χριστιανοί αποκαλούν Μητέρα του Θεού, βοήθησε τον Ιησού να σώσει τον κόσμο.

Ο αείμνηστος Πάπας Φραγκίσκος αντιτάχθηκε έντονα στην απονομή στην Μαρία του τίτλου της «συν-λυτρωτή», αποκαλώντας σε κάποιο σημείο την ιδέα «ανοησία». «Ποτέ δεν ήθελε να πάρει τίποτα για τον εαυτό της από τον γιο της», δήλωσε ο Φραγκίσκος, ο οποίος πέθανε τον Απρίλιο, το 2019.

Ο προκάτοχος του Φραγκίσκου, Βενέδικτος ΙΣΤ΄, επίσης αντιτάχθηκε σε αυτόν τον χαρακτηρισμό της Παρθένου μαρίας αλλά ο προκάτοχός του, Ιωάννης Παύλος Β΄, τον υποστήριξε αν και σταμάτησε να τον χρησιμοποιεί δημόσια στα μέσα της δεκαετίας του 1990, αφού το δογματικό γραφείο άρχισε να εκφράζει έντονο σκεπτικισμό.

Η νέα οδηγία του Βατικανού τόνισε τον ρόλο της Μαρίας ως μεσάζοντα μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας. Γεννώντας τον Ιησού, «άνοιξε τις πύλες της Λύτρωσης που περίμενε όλη η ανθρωπότητα», ανέφερε. Σύμφωνα με τη Βίβλο, η απάντηση της Μαρίας στον άγγελο που της είπε ότι θα έμενε έγκυος ήταν: «Ας γίνει».