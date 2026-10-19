Για ακόμη μία φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι τράβηξε τα βλέμματα με μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση. Η Αυστραλή αρχιτέκτονας εθεάθη το Σάββατο στο Λος Άντζελες, στο πλευρό του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.
Για τη βραδιά στο The Living Room Club, η 31χρονη επέλεξε ένα διχτυωτό, διαφανές τοπ, χωρίς να φορά σουτιέν, αφήνοντας το στήθος της ακάλυπτο.
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Το σύνολό της συμπλήρωνε μια στενή κόκκινη φούστα από διαφανές ύφασμα, μέσα από την οποία διακρινόταν το εσώρουχό της. Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν κόκκινα πέδιλα με λεπτά λουράκια, στην ίδια χρωματική απόχρωση με τη φούστα της.
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Τόπλες ξανά η Μπιάνκα Σενσόρι: Η αποκαλυπτική εμφάνιση με τον Κάνιε Γουέστ στο Λος Άντζελες
Για ακόμη μία φορά, η Μπιάνκα Σενσόρι τράβηξε τα βλέμματα με μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική εμφάνιση. Η Αυστραλή αρχιτέκτονας εθεάθη το Σάββατο στο Λος Άντζελες, στο πλευρό του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.
Για τη βραδιά στο The Living Room Club, η 31χρονη επέλεξε ένα διχτυωτό, διαφανές τοπ, χωρίς να φορά σουτιέν, αφήνοντας το στήθος της ακάλυπτο.
Το σύνολό της συμπλήρωνε μια στενή κόκκινη φούστα από διαφανές ύφασμα, μέσα από την οποία διακρινόταν το εσώρουχό της. Την εμφάνιση ολοκλήρωσαν κόκκινα πέδιλα με λεπτά λουράκια, στην ίδια χρωματική απόχρωση με τη φούστα της.