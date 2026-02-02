Σοκ και αναστάτωση προκλήθηκαν σε νοσοκομείο της νότιας Γαλλίας, όταν οι γιατροί ανακάλυψαν ότι ένας 24χρονος άνδρας είχε ένα βλήμα πυροβολικού του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο ορθό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Rangueil στην Τουλούζη. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα, αργά το βράδυ του Σαββάτου, σε κατάσταση έντονης δυσφορίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail που επικαλείται γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια επείγουσας χειρουργικής επέμβασης, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το αντικείμενο δεν ήταν απλώς μεταλλικό, αλλά επρόκειτο για μια οβίδα μήκους περίπου 20 εκατοστών και διαμετρήματος 37 χιλιοστών, κατασκευασμένη από ορείχαλκο και χαλκό. Η απουσία έκρηξης προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Για λόγους ασφαλείας, το νοσοκομείο εκκενώθηκε και γύρω από το τμήμα επειγόντων δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν πυροτεχνουργοί με την πυροσβεστική υπηρεσία σε επιφυλακή. Τελικά, η οβίδα, η οποία χρονολογείται από το 1918 και είχε χρησιμοποιηθεί από τον αυτοκρατορικό γερμανικό στρατό, χαρακτηρίστηκε ασφαλής.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού κατηγορίας Α, ενώ η αστυνομία προγραμματίζει ανάκριση του άνδρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για το πώς το βλήμα βρέθηκε στο σώμα του, ωστόσο τοπικά μέσα αφήνουν υπόνοιες ότι το περιστατικό μπορεί να συνδέεται με σεξουαλικά παιχνίδια.

Παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί και στο παρελθόν, όπως το 2022, όταν ένας 88χρονος άνδρας προκάλεσε εκκένωση νοσοκομείου στη Γαλλία έχοντας επίσης εισάγει οβίδα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.