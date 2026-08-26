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Ο 53χρονος ασθενής υποβλήθηκε σε ολική αναισθησία και παρουσίασε επιπλοκές, με αποτέλεσμα να παραμένει σε κωματώδη κατάσταση.

Η οδοντιατρική κλινική δηλώνει ότι εξετάζει το περιστατικό με τους νομικούς της συμβούλους προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της κατάστασης.

Πολλοί ασθενείς έχουν καταγγείλει δημόσια την εν λόγω κλινική για κακή ποιότητα υπηρεσιών, έλλειψη επαγγελματισμού και προβληματικά αποτελέσματα στις επεμβάσεις τους.

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Σοκάρει η είδηση ότι ένας ομογενής από τον Καναδά, ο οποίος ταξίδεψε στην Τουρκία στα τέλη Ιουλίου προκειμένου να υποβληθεί σε οδοντιατρική επέμβαση για την τοποθέτηση εμφυτευμάτων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ.

Τι απαντά η οδοντιατρική κλινική

Με αφορμή τον σάλο που έχει δημιουργηθεί, υπάλληλος της οδοντιατρικής κλινικής δίνει τη δική της εξήγηση στο Live News για το γεγονός ότι ο 53χρονος Αλέξανδρος βρίσκεται σε κώμα.

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«Την γνωρίζω την οικογένεια. Ο 53χρονος ήταν δικός μου πελάτης. Είχα αναλάβει την επικοινωνία μαζί του και την οικογένεια του για όλα τα διαδικαστικά θέματα. Δεν είμαι αρμόδια να σας απαντήσω εγώ τι πήγε λάθος στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πριν από λίγη ώρα πληροφορήθηκα ότι η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις στα ελληνικά ΜΜΕ. Εξετάζουμε το θέμα με τους δικηγόρους μας, συγκεντρώσουμε όλες τις πληροφορίες και θα επανέλθουμε», αναφέρει υπάλληλος της κλινικής.

Οι καταγγελίες

Την ίδια ώρα, ννέες καταγγελίες για την εν λόγω κλινική έρχονται στο φως από δημόσιες αξιολογήσεις ασθενών στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστική είναι η δημόσια καταγγελία ασθενούς από την Ιταλία τον Νοέμβριο του 2025.

«Στο τηλέφωνο παρουσίαζαν μια εξιδανικευμένη εικόνα, αλλά φτάνοντας εκεί, κάθεσαι στην καρέκλα του χειρουργείου ελπίζοντας ότι θα σε ναρκώσουν, αλλά μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες ο αναισθησιολόγος σηκώνεται και φεύγει. Μένεις εμβρόντητος, αμφισβητώντας τον επαγγελματισμό ολόκληρου του κέντρου, και τελικά αποχωρείς. Δεν το συνιστώ».

Αυτά ισχυρίστηκε ο ασθενής σε δημόσια πλατφόρμα αξιολογήσεων. Αν και οι περισσότερες κριτικές είναι θετικές, υπάρχουν και ορισμένες που αν μη τι άλλο προκαλούν έντονο προβληματισμό.

«Οι γιατροί είναι νέοι και άπειροι. Το προσωπικό συνέχεια αλλάζει και η συμπεριφορά είναι ακατάλληλη. Παρεμπιπτόντως, κατά την πρώτη μας επίσκεψη, ο γιατρός μας εξέτασε με το παλτό του, αφού επέστρεψε από ένα διάλειμμα για τσιγάρο».

Καταγγελίες υπάρχουν και για τα εμφυτεύματα δοντιών με ορισμένους να λένε πως αναγκάστηκαν να ξαναταξιδέψουν στην Τουρκία για να επιδιορθώσουν τα δόντια τους.

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«Η οδοντοστοιχία μας έσπασε δύο φορές. Ήρθαμε να την ξαναφτιάξουμε δύο φορές με δικά μας έξοδα. Είχαμε λάθος δάγκωμα, μακριά δόντια. Φτάσαμε και μια εβδομάδα αργότερα η οδοντοστοιχία μας έσπασε ξανά. Έχουν μια όμορφη κλινική, αλλά η θεραπεία είναι απαίσια».

Η κλινική διαφημίζει τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της, τις ανέσεις που προσφέρει, όπως μετακινήσεις με ιδιωτικό βαν και φυσικά το άρτιο αποτέλεσμα που υπόσχεται σε δελεαστικές τιμές.

«Απλώς ένιωθα σαν μια επιχείρηση μαζικής παραγωγής σχεδιασμένη να βγάζει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα».

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Το χρονικό της φρίκης

Όλα ξεκίνησαν στις 20 Ιουλίου όταν ο 53χρονος Αλέξανδρος, μόνιμος κάτοικος Καναδά και πατέρας ενός παιδιού ταξίδεψε μαζί με την σύζυγο του στην Τουρκία προκειμένου να φτιάξει τα δόντια του σε μια πολλά υποσχόμενη κλινική.

«Πολύ καλές κριτικές η κλινική και πιστοποίηση από το κράτος ότι μπορεί να κάνει τέτοιου είδους επεμβάσεις. Έκανα πολλή έρευνα. Ξεκίνησαν για μέθη και τοπική αναισθησία αλλά τελικά του είπαν ότι θα προχωρήσουν σε ολική αναισθησία».

Κλείσανε την επόμενη μέρα το απόγευμα το δεύτερο ραντεβού και αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις ξεκίνησε η διαδικασία. «Η επέμβαση έγινε με ολική νάρκωση από την οποία δεν ξύπνησε ποτέ. Από εκεί και πέρα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Τουρκίας και από εκείνη την ημέρα είναι διασωληνωμένος στην εντατική».

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Ακολουθούν δραματικές ώρες μέσα στην κλινική. Η Μαρία βλέπει ξαφνικά τον σύζυγο της πάνω σε φορείο να μεταφέρεται εσπευσμένα στο πλησιέστερο νοσοκομείο.

«Από την ώρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έκλαιγα και ρώταγα αν είναι ζωντανός. Ήμουν σαν χαμένη. Και για τις επόμενες 2 μέρες μου έλεγαν δεν βρίσκουν τι έχει γίνει».

Μετά από ένα 48ωρο όπου, όπως καταγγέλλει, την διαβεβαίωναν πως από στιγμή σε στιγμή θα τον ξυπνήσουν, ενημερώνεται πως ο σύζυγος της έχει εσωτερική αιμορραγία και είναι σε κωματώδη κατάσταση.

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«Ενώ μου έλεγαν θα τον ξυπνήσουμε. Μετά από δύο μέρες μου είπαν ότι είναι θρόμβοι. Μετά ξεκίνησε και η αιμορραγία. Μετά μου είπαν ότι δεν μπορώ να εμπιστεύομαι κανέναν. Είμαι μόνη μου».

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