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Οι ειδικοί επιβεβαίωσαν την προέλευση του ευρήματος, το οποίο ανήκει στον μεγαλύτερο καρχαρία που έζησε πριν από εκατομμύρια χρόνια.

Η ανακάλυψη θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς έχουν καταγραφεί ελάχιστα αντίστοιχα δείγματα στο Νιου Τζέρσεϊ.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το απολίθωμα μεταφέρθηκε στην ακτή μαζί με άμμο που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για έργα εμπλουτισμού της παραλίας.

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Ένα εξαιρετικά σπάνιο εύρημα έφεραν στο φως ένας 42χρονος πατέρας και ο 11χρονος γιος του στη Sea Isle City του Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ. Οι δύο τους εντόπισαν σε σχισμή μιας προβλήτας ένα τεράστιο απολιθωμένο δόντι, το οποίο, όπως επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ειδικοί, ανήκε σε Μεγαλόδοντα, τον μεγαλύτερο καρχαρία που έχει ζήσει ποτέ.

Η ανακάλυψη έγινε την περασμένη Τρίτη, όταν ο Μάικλ Μπάουερς και ο γιος του, Μπο, περπατούσαν στην προβλήτα. Ο πατέρας παρατήρησε το αντικείμενο και προσπάθησε να το βγάλει, όμως η σχισμή ήταν πολύ στενή για να χωρέσει το χέρι του. Ο 11χρονος, ωστόσο, κατάφερε να το πιάσει και να το απομακρύνει.

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Αρχικά, πατέρας και γιος δεν γνώριζαν τι ακριβώς είχαν βρει. Ήταν όμως προφανές ότι επρόκειτο για κάτι ασυνήθιστο. «Πάντα φαίνεται να βρίσκω τρελά πράγματα μέσα στο νερό. Δεν θα φανταζόμουν ποτέ ότι θα βρίσκαμε κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Μπάουερς, περιγράφοντας και την αντίδραση του γιου του, ο οποίος έμεινε άφωνος. Ο ίδιος, όπως παραδέχθηκε, ένιωσε τα «γόνατά του να τρέμουν».

Η επιβεβαίωση ότι πρόκειται για δόντι Μεγαλόδοντα

Για να διαπιστώσουν την προέλευση του ευρήματος, οι δύο τους απευθύνθηκαν σε ειδικούς. Μετέφεραν το απολίθωμα στο Cape May Whale Watch and Research Center, όπου επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για δόντι Μεγαλόδοντα.

Οι εκτιμήσεις των επιστημόνων αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος προϊστορικός καρχαρίας μπορούσε να ξεπερνά σε μήκος τα 23 μέτρα. Ο Μεγαλόδοντας έζησε πριν από εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκε πριν από περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια χρόνια.

Για τον Μπάουερς, η ανακάλυψη είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εύρεση ενός τέτοιου απολιθώματος βρισκόταν εδώ και χρόνια στη λίστα με τα πράγματα που ήθελε να εντοπίσει.

Το εύρημα θεωρείται ακόμη πιο σημαντικό λόγω της σπανιότητάς του στην πολιτεία. Σύμφωνα με τη Ντέινα Έχερτ, επιμελήτρια του New Jersey State Museum, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί στο Νιου Τζέρσεϊ λιγότερα από πέντε δόντια Μεγαλόδοντα.

Πώς βρέθηκε το απολίθωμα στην προβλήτα

Το μεγάλο ερώτημα ήταν πώς ένα απολίθωμα ηλικίας εκατομμυρίων ετών κατέληξε σε μια σχισμή της προβλήτας.

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Οι ειδικοί θεωρούν πιθανότερο το ενδεχόμενο να μεταφέρθηκε μαζί με την άμμο που χρησιμοποιήθηκε για έργα εμπλουτισμού της παραλίας στην περιοχή.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο από το Σώμα Μηχανικών του αμερικανικού στρατού, με σημαντικές ποσότητες άμμου να μεταφέρονται στη Sea Isle City. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η άμμος είχε αντληθεί από τον βυθό, λίγα χιλιόμετρα μακριά από την ακτή, και μαζί της ενδέχεται να μεταφέρθηκε και το απολίθωμα.

«Αν η άμμος προερχόταν από λίγα χιλιόμετρα μακριά από την ακτή, είναι πολύ πιθανό το δόντι να ήρθε μαζί της», εξήγησε η Μελίσα Λορίνο, διευθύντρια έρευνας του κέντρου.

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