Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι η Ουκρανία , και όχι η Ρωσία, καθυστερεί μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, μια ρητορική που έρχεται σε έντονη αντίθεση με εκείνη των Ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η Μόσχα έχει περιορισμένο ενδιαφέρον να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Σε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την σχεδόν τετραετή εισβολή του στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ήταν πιο συγκρατημένος.

«Νομίζω ότι είναι έτοιμος να κάνει μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο. «Νομίζω ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη να κάνει μια συμφωνία».

Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση της Ευρώπης από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Ζελένσκι».

Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν απογοήτευση με τον Ουκρανό ηγέτη. Οι δύο πρόεδροι έχουν εδώ και καιρό μια ασταθή σχέση, αν και οι αλληλεπιδράσεις τους φαίνεται να έχουν βελτιωθεί κατά τον πρώτο χρόνο επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία.

Κατά καιρούς, ο Τραμπ ήταν πιο πρόθυμος να δεχτεί τις διαβεβαιώσεις του Πούτιν από ό,τι τους ηγέτες ορισμένων συμμάχων των ΗΠΑ, απογοητεύοντας το Κίεβο, ευρωπαίους ηγέτρες και Αμερικανούς νομοθέτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων Ρεπουμπλικανών.

Exclusive: Trump told Reuters that Ukraine — not Russia — is holding up a potential peace deal, a stance that sharply contrasts with European allies, who argue Moscow has little interest in ending the war https://t.co/pH7ZJ3yxCa pic.twitter.com/FpIWMDtPNW — Reuters (@Reuters) January 15, 2026

Τον Δεκέμβριο, το Reuters ανέφερε ότι οι εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών συνέχιζαν να προειδοποιούν ότι ο Πούτιν δεν είχε εγκαταλείψει τους στόχους του να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία και να ανακτήσει τμήματα της Ευρώπης που ανήκαν στην πρώην σοβιετική αυτοκρατορία. Η Διευθύντρια των Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, αμφισβήτησε τότε αυτή την έκθεση.

Τραμπ: Ο Ζελέσνι δυσκολεύεται να φτάσει στο επιθυμητό σημείο

Μετά από αρκετές αναποδιές, οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ επικεντρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις εγγυήσεις ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει ξανά μετά από μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Σε γενικές γραμμές, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν πιέσει την Ουκρανία να εγκαταλείψει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας με τη Ρωσία.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εμπλακεί ενεργά στις πρόσφατες συνομιλίες, τις οποίες ηγήθηκαν από την πλευρά των ΗΠΑ ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει αμφιβολίες για την πιθανότητα ο Πούτιν να συμφωνήσει σε ορισμένους όρους που πρόσφατα διαπραγματεύτηκαν το Κίεβο, η Ουάσινγκτον και οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι δεν γνώριζε σχετικά με ένα πιθανό επερχόμενο ταξίδι στη Μόσχα από τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, το οποίο ανέφερε το Bloomberg νωρίτερα την Τετάρτη. Ερωτηθείς αν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας την επόμενη εβδομάδα, ο Τραμπ είπε ότι θα το κάνει, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχουν καθοριστεί σχέδια.

«Θα το κάνω [σσ. θα συναντηθούμε]- αν είναι εκεί», είπε ο Τραμπ. «Θα είμαι εκεί».

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο: «Απλώς νομίζω ότι, ξέρετε, δυσκολεύεται να φτάσει εκεί».

Ο Ζελένσκι έχει απορρίψει δημόσια οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κίεβο δεν έχει κανένα δικαίωμα βάσει του συντάγματος της χώρας να παραχωρήσει οποιαδήποτε γη.

