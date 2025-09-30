Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι μαχητές της Χαμάς έχουν περίπου τρεις ή τέσσερεις μέρες για να απαντήσουν στην πρότασή του για το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα ή να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους καθώς έφευγε από τον Λευκό Οίκο ότι οι Ισραηλινοί και οι Άραβες ηγέτες έχουν αποδεχτεί το σχέδιο και «απλώς περιμένουμε τη Χαμάς».

Είπε ότι η Χαμάς έχει περίπου «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει.

«Η Χαμάς είτε θα το κάνει είτε όχι, και αν δεν το κάνει, θα υπάρξει ένα πολύ θλιβερό τέλος», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι πολλά».

🚨BREAKING: President Trump says Hamas has "3 or 4 days" to respond to ceasefire proposal. pic.twitter.com/IaONgzHjnn — America's Newsroom (@AmericaNewsroom) September 30, 2025

Η Χαμάς εξετάζει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα και θα χρειαστεί αρκετές μέρες για να απαντήσει μέσω διαβουλεύσεων με Κατάρ και Τουρκία

Η Χαμάς εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ για τη Γάζα που παρουσίασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος του εδάφους, αφού εξέφρασε την υπό όρους υποστήριξή του στο σχέδιο.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, η Χαμάς ξεκίνησε εσωτερικές διαβουλεύσεις την Τρίτη με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της, τόσο στη Γάζα όσο και στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες λόγω της πολυπλοκότητας της πρότασης.

Το σχέδιο, που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση των ομήρων εντός 72 ωρών, αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς και σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών από τη Γάζα.

Προβλέπει επίσης τη σύσταση μεταπολεμικής μεταβατικής αρχής με επικεφαλής τον ίδιο τον Τραμπ, μαζί με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, και την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Το Κατάρ, που φιλοξενεί την εξόριστη ηγεσία της Χαμάς, επιβεβαίωσε ότι η οργάνωση δεσμεύτηκε να μελετήσει το σχέδιο «υπεύθυνα» και δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει περαιτέρω διαβουλεύσεις με τη Χαμάς και την Τουρκία.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για απαντήσεις, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι το σχέδιο αυτό είναι ολοκληρωμένο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι.