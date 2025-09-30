Λίγες ώρες μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι παραμένει αντίθετος σε παλαιστινιακό κράτος.

Σε βίντεο-μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο κανάλι του στο Telegram και στο οποίο αναφέρεται στην επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) «θα παραμείνουν στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειάς» ως μέρος του σχεδίου που εκπονήθηκε με τον Τραμπ, και ότι το Ισραήλ «δεν συμφώνησε σε καμιά περίπτωση σε ίδρυση παλαιστινιακού κράτους».

Συγκεκριμένα, ο Νετανιάχου είπε:

«Ήταν μια ιστορική επίσκεψη. Αντί η Χαμάς να οδηγήσει στην απομόνωσή μας, γυρίσαμε τα πράγματα και απομονώσαμε τη Χαμάς. Τώρα ολόκληρος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, ασκεί πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους που θέσαμε μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ: να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας — τόσο ζωντανούς όσο και νεκρούς — ενώ οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.»

Σε ερώτηση αν είχε συμφωνήσει σε παλαιστινιακό κράτος κατά την επίσκεψή του, ο Νετανιάχου απάντησε:

«Απολύτως όχι, και δεν είναι γραμμένο ούτε στη συμφωνία. Είμαστε αποφασιστικά αντίθετοι σε παλαιστινιακό κράτος. Ο πρόεδρος Τραμπ το είπε επίσης, είπε ότι κατανοεί τη θέση μας. Δήλωσε επίσης στον ΟΗΕ ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν μια τεράστια ανταμοιβή για την τρομοκρατία και ένας κίνδυνος για το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά, δεν θα συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο.»

Ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαέλ Σμοτρέιχ, μέλος της κυβερνητικής συμμαχίας του Νετανιάχου, κατακεραύνωσε το σχέδιο ως «ηχηρή διπλωματική αποτυχία».

«Κατά την εκτίμησή μου, θα καταλήξει επίσης σε δάκρυα. Τα παιδιά μας θα αναγκαστούν να πολεμήσουν ξανά στη Γάζα», δήλωσε.

Η Χαμάς εξετάζει το σχέδιο Νετανιάχου – Τραμπ

Το ειρηνευτικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ χθες Δευτέρα παρουσιάστηκε στη Χαμάς από τους μεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στάθηκε δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο και δήλωσε ότι στηρίζει την πρόταση καθώς συνάδει με τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ.

«Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα δώσουν απάντηση», δήλωσε νωρίς σήμερα το πρωί αξιωματούχος που έχει ενημερωθεί για τις συνομιλίες.

Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τη Χαμάς ότι αν απορρίψει την πρόταση αυτή, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ να αναλάβει οποιαδήποτε δράση θεωρεί απαραίτητη.

Μέχρι στιγμής η παλαιστινιακή οργάνωση δεν έχει απαντήσει στο σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον θύλακα, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σύσταση μιας τεχνοκρατικής επιτροπής αρμόδιας για τη διοίκηση του θύλακα, την εποπτεία της οποίας θα έχει ένα διεθνές μεταβατικό όργανο.

Πολλά σημεία από αυτά που περιλαμβάνονται στην αμερικανική πρόταση είχαν περιληφθεί και σε προηγούμενα ειρηνευτικά σχέδια, τα οποία έχουν απορρίψει είτε η Χαμάς είτε το Ισραήλ.

Πηγή που πρόσκειται στη Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι το σχέδιο «είναι εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ» και θέτει «αδύνατους όρους» που έχουν στόχο την εξάρθρωση της οργάνωσης.

«Αυτό που πρότεινε ο Τραμπ είναι η πλήρης υιοθέτηση όλων των ισραηλινών όρων, οι οποίοι δεν εγγυώνται νόμιμα δικαιώματα για τον παλαιστινιακό λαό ή τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο πώς θα απαντήσει η Χαμάς, καθώς ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του σχεδίου θα τη φέρει αντιμέτωπη με τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες οι οποίες ήδη έχουν εκφράσει την υποστήριξή τους προς αυτό.

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, της Ιορδανίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ινδονησίας, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Αιγύπτου εξέδωσαν χθες κοινή ανακοίνωση με την οποία χαιρέτισαν την πρόταση Τραμπ υπογραμμίζοντας «τις ειλικρινείς προσπάθειες» του Αμερικανού προέδρου «να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

Οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται στην πόλη της Γάζας

Κάποιοι Παλαιστίνιοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το σχέδιο, λέγοντας ότι θα σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τους θανάτους, αλλά αναρωτήθηκαν αν θα τερματίσει πραγματικά τον έλεγχο του Ισραήλ επί της Γάζας.

«Θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος αλλά θέλουμε ο στρατός κατοχής που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες από εμάς να φύγει και να μας αφήσει ήσυχους», δήλωσε ο Σάλαχ Αμπού Αμρ, 60 ετών, πατέρας έξι παιδιών από την πόλη της Γάζας.

«Ελπίζουμε το σχέδιο να τερματίσει τον πόλεμο αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνει, δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε ούτε τον Τραμπ ούτε τον Νετανιάχου.

Στο μεταξύ οι ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται βαθύτερα στην πόλη της Γάζας και έχουν φτάσει στο κέντρο της πόλης, την οποία ο Νετανιάχου έχει χαρακτηρίσει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Επίσης το Ισραήλ έχει εντείνει τους βομβαρδισμούς του εναντίον κατοικημένων περιοχών, αναγκάζοντας ακόμη περισσότερες οικογένειες να εγκαταλείψουν την πόλη.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε όχημα γεμάτο με εκρηκτικά στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας, δήλωσαν γιατροί, ενώ εννέα άνθρωποι – ανάμεσά τους μία μητέρα και πέντε από τα παιδιά της—σκοτώθηκαν σε δύο ξεχωριστές επιθέσεις στη Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.