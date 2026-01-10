Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «φοβάται τις ΗΠΑ» αλλά όχι την Ευρώπη, στην τελευταία του επίθεση εναντίον των στενότερων συμμάχων της Ουάσιγκτον.

Σε σχόλια που ενδέχεται να προκαλέσουν ανησυχία στην Ευρώπη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι μια επιχείρηση για τη σύλληψη του Ρώσου προέδρου, παρόμοια με την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο, «δεν θα ήταν απαραίτητη».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο Πούτιν δεν φοβάται την Ευρώπη. Φοβάται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό την ηγεσία μου. Δεν υπάρχει φόβος για την Ευρώπη».

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η Ευρώπη έχει «μείνει πίσω», με περιοχές που «δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμες» λόγω της μετανάστευσης. Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του MAGA έχουν υποστηρίξει συχνά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του έρχονται την ώρα που η Ρωσία εκτόξευσε τον νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο Oreshnik στην Ουκρανία, χτυπώντας μια πόλη μόλις 60 μίλια από τα σύνορα της Πολωνίας με το ΝΑΤΟ.

Η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι ο πύραυλος εκτοξεύθηκε ως απάντηση σε μια απόπειρα επίθεσης με drone από την Ουκρανία σε μια από τις κατοικίες του Βλαντιμίρ Πούτιν, μια επίθεση που, σύμφωνα με το Κίεβο, δεν συνέβη ποτέ. Η Ευρώπη καταδίκασε επίσης την τελευταία επίθεση της Ρωσίας ως «σαφή κλιμάκωση» και προειδοποίησε ότι ήταν μια προσπάθεια «να σπείρει τον φόβο».

Μια νυχτερινή ρωσική βομβαρδιστική επίθεση με drones και πυραύλους την Παρασκευή άφησε σχεδόν 6.000 πολυκατοικίες χωρίς θέρμανση στο Κίεβο και σκότωσε τουλάχιστον τέσσερα άτομα, ενώ περισσότερα από 20 άλλα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.