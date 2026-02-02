Τραγικό θάνατο βρήκε μια νεαρή Αυστραλή snowboarder, όταν το σακίδιό της πιάστηκε σε αναβατήρα χιονοδρομικού κέντρου στην Ιαπωνία.

Η 22χρονη τουρίστρια, που απολάμβανε τις χειμερινές της διακοπές με την παρέα της, υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά το ατύχημα την Παρασκευή στο ορεινό θέρετρο Τσουγκάικε, έναν δημοφιλή προορισμό για σκι στην κεντρική Ιαπωνία.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της, σύμφωνα με την αστυνομία και τον χειριστή του λιφτ.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία ανελκυστήρων Tsugaike Gondola Co. ανέφερε ότι η αγκράφα του σακιδίου πλάτης της τουρίστριας μπλέχτηκε στην καρέκλα του αναβατήρα, γεγονός που την εμπόδισε να κατέβει.

«Επειδή ο ιμάντας στήθους του σακιδίου ήταν δεμένος, το σακίδιο δεν αποκολλήθηκε από το σώμα της και σύρθηκε μαζί με το σακίδιο της μετά την αποβίβασή του από τον ανελκυστήρα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος και διευθυντής της εταιρείας.

«Ένα μέλος του προσωπικού πάτησε αμέσως το κουμπί έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει η λειτουργία του αναβατήρα. Παρασχέθηκε άμεσα επείγουσα βοήθεια και η επισκέπτρια μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο», ανέφερε η δήλωση.

Η Ιαπωνία θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για χιονοδρομικά σπορ στην Ασία λόγω του χιονιού, το οποίο προσελκύει μεγάλο αριθμό ξένων τουριστών κάθε χειμώνα.