Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στη βορειοανατολική Μιανμάρ, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής πολιτοφυλακής. Η αποθήκη τελούσε υπό τον έλεγχο ανταρτικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην περιοχή.

Τα αίτια της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε την Κυριακή στο χωριό Κάουνγκ Τατ της πολιτείας Σαν, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 12:30 μετά το μεσημέρι τοπική ώρα (05:50 ώρα GMT), προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε πολλά σπίτια, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνεται ένα τεράστιο σύννεφο καπνού που υψώνεται στον ουρανό, ενώ ακούγονται αλυσιδωτές δευτερογενείς εκρήξεις. Άλλες εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν κτίρια που έχουν ισοπεδωθεί ολοσχερώς από την ένταση της έκρηξης.

Διασώστης που έσπευσε στο σημείο της έκρηξης δήλωσε στο Associated Press (AP) ότι μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν ανασυρθεί 46 σοροί, ανάμεσά τους και έξι παιδιά, οι οποίες μεταφέρθηκαν για αποτέφρωση.

Ο ίδιος διασώστης, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για λόγους ασφαλείας, ανέφερε ότι 74 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης παραμένουν σε εξέλιξη.

Ένας άλλος διασώστης από την πόλη Ναμκάμ, ο οποίος επίσης θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε περίπου 40, ενώ περισσότερα από 100 σπίτια κοντά στο σημείο της έκρηξης υπέστησαν ζημιές.

Μέσα ενημέρωσης της Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου Shwe Phee Myay της πολιτείας Σαν, κάνουν λόγο για 50 έως 55 νεκρούς. Τα εν λόγω μέσα δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουν σύννεφα καπνού από την έκρηξη, καθώς και κατεστραμμένα κτίρια και συντρίμμια.

Το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι η έκρηξη προκάλεσε πολλούς θανάτους και τραυματισμούς, καθώς και σοβαρές ζημιές σε πολλές κατοικίες, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο απολογισμό θυμάτων.

Update: A serious #explosion occurred in Nankham town, northern Shan State, #Myanmar. The blast reportedly caused multiple casualties and severely damaged numerous residential homes. Preliminary investigations indicate that the explosion was triggered by explosives stored at the… pic.twitter.com/22NZZi9uF1 — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) June 1, 2026

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CCTV, οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο όπου φυλάσσονταν μεγάλες ποσότητες εκρηκτικών υλών που προορίζονταν για μεταλλευτικές εργασίες. Οι τοπικές αρχές παρέχουν αυτή τη στιγμή ανθρωπιστική βοήθεια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αρωγή για τη στεγαστική αποκατάσταση των πληγέντων κατοίκων.

Ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Ταάνγκ (TNLA) ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο Telegram ότι η ζελατινοδυναμίτιδα (gelignite) φυλασσόταν από την οικονομική υπηρεσία της οργάνωσης για χρήση σε ορυχεία και λατομεία, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Η ζελατινοδυναμίτιδα χρησιμοποιείται ευρέως στις εξορύξεις και στις ανατινάξεις βράχων, ωστόσο μπορεί να καταστεί εξαιρετικά ασταθής με την πάροδο του χρόνου ή αν δεν αποθηκευτεί σωστά.

Ο TNLA είναι μέλος της ανταρτικής συμμαχίας «Αδελφότητα των Τριών» (Three Brotherhood Alliance) και ελέγχει την περιοχή του Ναμκάμ από τα τέλη του 2023, όταν η συμμαχία και οι σύμμαχοί της εξαπέλυσαν μια μεγάλη επίθεση εναντίον του στρατού στο βορειοανατολικό Μιανμάρ. Τα μέλη της συμμαχίας και άλλες ένοπλες εθνοτικές οργανώσεις μάχονται εδώ και δεκαετίες διεκδικώντας μεγαλύτερη αυτονομία.

❗️⚠️🇲🇲 – At least 55 people, including children, were killed and about 70 others injured in a massive explosion Sunday at a gelignite explosives warehouse in Kaungtup village, northeastern Myanmar.



May 31, 2026

Ο TNLA είχε υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον στρατό της Μιανμάρ τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από συνομιλίες με τη μεσολάβηση της Κίνας, ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένουν τεταμένες.

Η Μιανμάρ βρίσκεται σε κατάσταση χάους και αναταραχής από την 1η Φεβρουαρίου 2021, όταν ο στρατός κατέλαβε την εξουσία ανατρέποντας την εκλεγμένη κυβέρνηση της Αούνγκ Σαν Σου Τσι, γεγονός που πυροδότησε μαζικές λαϊκές αντιδράσεις. Μετά τη βίαιη και αιματηρή καταστολή των ειρηνικών διαδηλώσεων, πολλοί πολέμιοι του στρατιωτικού καθεστώτος πήραν τα όπλα, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της χώρας να βρίσκεται πλέον σε κατάσταση γενικευμένης σύρραξης.

