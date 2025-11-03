Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ο θάνατος της 28χρονης Μπάρμπαρα Ελίσα Γιαμπέτα Μπόργκες, η οποία σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών μεταξύ αντίπαλων συμμοριών στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η νεαρή γυναίκα, τραπεζική υπάλληλος και γνωστή μπλόγκερ ταξιδιών, καθόταν στο πίσω κάθισμα ενός ταξί όταν ξέσπασε αιματηρό επεισόδιο κοντά στη γέφυρα Fundao, μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης, αναφέρει η Sun.

Σύμφωνα με τον οδηγό του ταξί, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν ξαφνικά, ενώ το όχημα περνούσε από το σημείο. «Άκουσα έναν κρότο και της είπα να σκύψει. Λίγα δευτερόλεπτα μετά κατάλαβα ότι είχε χτυπηθεί. Ήταν τρομακτικό, οι σφαίρες έπεφταν παντού», περιέγραψε συγκλονισμένος. Ο ίδιος κατευθύνθηκε αμέσως προς ένα περιπολικό που βρισκόταν λίγο πιο μπροστά και, με τη βοήθεια των αστυνομικών, μετέφερε τη Μπάρμπαρα στο νοσοκομείο Geral de Bonsucesso. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 28χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.

Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα τουφέκι, γεμιστήρες και πυρομαχικά. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι πυροβολισμοί προήλθαν από σύγκρουση μεταξύ δύο αντίπαλων συμμοριών, ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά την αιματηρή επιχείρηση των Αρχών στις φαβέλες του Ρίο, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 100 άτομα, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία για την έξαρση της βίας.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει και η τελευταία ανάρτηση της Μπάρμπαρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία μοιάζει προφητική. «Φροντίστε όσους αγαπάτε. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντικατασταθούν», είχε γράψει λίγες ώρες πριν τον άδικο θάνατό της. Οι φίλοι και οι ακόλουθοί της την αποχαιρετούν με μηνύματα θλίψης, περιγράφοντάς την ως ένα χαμογελαστό και γεμάτο ζωή κορίτσι που λάτρευε τα ταξίδια και τη φωτογραφία.

Η Βραζιλία παραμένει συγκλονισμένη, με τα ΜΜΕ και τους πολίτες να ζητούν αυστηρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας που συνεχίζει να θερίζει αθώες ζωές.