Ισχυρός σεισμός 7,5 βαθμών – σύμφωνα με το σεισμολογικό και ηφαιστειολογικό ινστιτούτο Phivolcs – σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά των νότιων Φιλιππίνων ενώ ευτυχώς ήρθησαν οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τρεις εργάτες που έσκαβαν για χρυσό σε βουνά στα δυτικά της Μανάι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η σήραγγα στην οποία βρίσκονταν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κεντ Σιμεόν, αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης στη γειτονική πόλη Παντουκάν. Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης. Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Νταβάο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων δυτικά του επίκεντρου, σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοτικών αρχών χωρίς να δίδονται άλλες λεπτομέρειες.

Advertisement

Advertisement

Το Phivolcs προειδοποίησε πως υπάρχει κίνδυνος για μετασεισμούς μετά την κύρια δόνηση, περίπου 20 χιλιόμετρα ανοικτά της πόλης Μανάι, στην επαρχία Ανατολική Νταβάο, στην περιφέρεια του μεγάλου νησιού Μιντανάο.

Αναθεώρησε ελαφρά προς το καλύτερο την εκτίμησή της για το μέγεθος του σεισμού (αρχικά έκανε λόγο για δόνηση 7,6 βαθμών), ενώ υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν συγκριτικά μικρό, 20 χιλιόμετρα.

Η δόνηση καταγράφτηκε στις 09:43 (τοπική ώρα· στις 04:43 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τους σεισμολόγους.

Ωστόσο ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος δήλωσε πως οι αρχές ακόμη αποτιμούν την κατάσταση και οι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επέμβουν.

CCTV from Barangay Rizal showing the shaking caused by the M7.4 earthquake that hit the Philippines earlier….



📹 Reymar Sumalilingpic.twitter.com/DKrklcjjmT Advertisement October 10, 2025

Ο σεισμός έπληξε τις Φιλιππίνες 11 ημέρες έπειτα από εκείνον που άφησε πίσω 74 νεκρούς και περίπου 72.000 σεισμοπαθείς στην κεντρική νήσο Τσεμπού.

Το αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη. Στη χώρα καταγράφονται πάνω από 800 ισχυροί σεισμοί σε ετήσια βάση κατά μέσο όρο.

9. Update: One person died in Davao Region, Philippines after being hit by falling debris during the magnitude 7.4 earthquake this morning. #lindol #sismo_deprem_gempa



Damages were reported in Davao, Northern Mindanao, and Caraga, including at Francisco Bangoy Airport. pic.twitter.com/DHahmEp1gJ Advertisement October 10, 2025

#Earthquake (#lindol) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 18 km E of #Manay (#Philippines) || 7 min ago (local time 09:43:59). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Z2kyxmnX9p — EMSC (@LastQuake) October 10, 2025