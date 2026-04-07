Ο πρώην προπονητής της Σλοβάτσκο και της εθνικής ομάδας γυναικών κάτω των 19 ετών της Τσεχίας, καταδικάστηκε για κρυφή βιντεοσκόπηση των παικτριών του να γδύνονται στα αποδυτήρια.

Του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή και απαγόρευση προπονητικής δραστηριότητας περιορισμένη στη χώρα του, αλλά προς το παρόν του επιτρέπουν, να συνεχίσει να εργάζεται στο εξωτερικό.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση αφορούσε την βιντεοσκόπηση 15 παικτριών, εκ των οποίων η νεότερη ήταν 17 ετών, στα αποδυτήρια πριν και μετά την προπόνηση και τους αγώνες, μεταξύ 2019 και 2023.

Ο Βλατσόφκσι, ο οποίος κάποτε εξελέγη ο καλύτερος προπονητής γυναικείου ποδοσφαίρου στην Τσεχία και προπόνησε τον σύλλογο στο Champions League Γυναικών, χρησιμοποίησε μια μικροσκοπική κάμερα κρυμμένη σε ένα σακίδιο πλάτης για να καταγράψει τις εικόνες.

Η 31χρονη διεθνής Τσέχα Κριστίνα Γιανκού, ένα από τα θύματα, συνειδητοποίησε το μέγεθος του τι είχε συμβεί μόνο όταν κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ταυτοποιηθεί στο βίντεο.

«Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί», είπε η Γιάνκου, η οποία έπαιξε για την Σλοβάτσκο για 13 σεζόν.

Οι παίκτριες έμαθαν για τη βιντεοσκόπηση μόνο μετά τη σύλληψη του Βλαχόφσκι το 2023.

Αντιμέτωπη με την κατάσταση, η FIFPRO, η παγκόσμια ένωση παικτών, κάλεσε τη FIFA να επιβάλει ισόβιο αποκλεισμό παγκοσμίως.