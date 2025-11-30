Σε μια άκρως επικίνδυνη κίνηση προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βενεζουέλας καθώς ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι «εντελώς κλειστός», προκαλώντας την οργή του Καράκας, το οποίο κάνει λόγο για «εχθρική πράξη» και ξεκίνησε στρατιωτικά γυμνάσια.

Η ανακοίνωση Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων, παρακαλώ να θεωρήσετε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ», έγραψε με κεφαλαία γράμματα στο δίκτυό του, Truth Social.

Παρότι η επιθετική δήλωση Τραμπ, «αιτιολογείται» ως μέρος του πολέμου εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού και της κεντρικής Αμερικής, η Αμερικανική στρατιωτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες στην Καραϊβική, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, δείχνει άλλες προθέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν εδώ και χρόνια να ρίξουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο καλύπτει τις στρατιωτικές κινήσεις του και την εμπλοκή του στην πολιτική ξένης χώρας λέγοντας ότι το Καράκας ότι είναι πίσω από το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών που κατακλύζουν την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τραμπ θέλει τα πετρέλαια της Βενζουέλας

Το Καράκας διαψεύδει τις κατηγορίες και επιμένει ότι οι αληθινοί στόχος της Ουάσινγκτον είναι μια αλλαγή καθεστώτος που θα του δώσει πρόσβαση στα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Η κυβέρνηση του προέδρου Μαδούρο καταδίκασε χθες, Σάββατο, «την αποικιοκρατική απειλή που θέλει να πλήξει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της». Πρόκειται για «μια εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πιο στοιχειώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου», τόνισε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας πραγματοποίησαν χθες στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών της χώρας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε εικόνες αντιαεροπορικών όπλων και πυροβόλων.

Στο Μαρακάι, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από το Καράκας, ρωσικής κατασκευής πολεμικά αεροπλάνα Sukhoi, καθώς και F-16 (σ.σ.: είχαν αγορασθεί από τις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1980) συμμετείχαν σε μια αεροπορική συνάντηση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Καράκας κατήγγειλε επίσης το γεγονός ότι η Ουάσινγκτον «ανέστειλε μονομερώς» τον επαναπατρισμό παράτυπων βενεζουελανών μεταναστών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει προτεραιότητά του τη μάχη εναντίον της μετανάστευσης. «Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 75 πτήσεις για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», αναφέρει το Καράκας.

Αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν πτήσεις

Αν και το αεροδρόμιο της Μαϊκετία, που εξυπηρετεί το Καράκας, λειτουργούσε ομαλά χθες, Σάββατο, έξι αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας, με αποτέλεσμα το Καράκας να άρει τις αδειοδοτήσεις τους λέγοντας ότι «αυτές οι ακυρώσεις πτήσεων δημιουργούν προβλήματα σε ταξιδιώτες».

Χερσαίες επιθέσεις ετοιμάζει ο Τραμπ – Αντίδραση του Κογκρέσου

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει από την Πέμπτη ότι οι ένοπλες δυνάμεις του θα άρχιζαν «πολύ σύντομα» να στοχοθετούν «βενεζουελανούς λαθρεμπόρους ναρκωτικών» με χερσαίες επιχειρήσεις, προκαλώντας την αντίδραση αμερικανών κοινοβουλευτικών στο Κογκρέσο, ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών.

«Υπενθύμιση, μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύσσει πόλεμο», δήλωσε η ρεπουμπλικανή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, φυσιογνωμία της ριζοσπαστικής δεξιάς, η οποία διέκοψε τις σχέσεις με τον μέντορά της Ντόναλντ Τραμπ και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

«Οι απερίσκεπτες δράσεις του προέδρου Τραμπ έναντι της Βενεζουέλας ωθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες όλο και περισσότερο προς ένα νέο δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό», τόνισε χθες, Σάββατο, το βράδυ ο Τσακ Σούμερ, επιεκφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

Το καρτέλ των Ήλιων

Στην εξουσία από το 2013, ο σοσιαλιστής πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγκο Τσάβες, φυσιογνωμίας της ριζοσπαστικής αριστεράς στη λατινική Αμερική, επανεξελέγη το 2024 έπειτα από διαφιλονικούμενες εκλογές που χαρακτηρίσθηκαν απο ταραχές και συλλήψεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου πλήγματα εναντίον περισσότερων από 20 βενεζουελανών πλοίων ύποπτων για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, χωρίς να παράσχουν αποδείξεις ότι τα πλοία χρησιμοποιούνταν για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Τις τελευταίες ημέρες συνεχής δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών αεροπλάνων καταγράφεται σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από τις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με ιστότοπους που παρακολουθούν τα αεροσκάφη.

Οι New York Times αποκάλυψαν ότι οι Τραμπ και Μαδούρο συζήτησαν ωστόσο πρόσφατα τηλεφωνικά για μια ενδεχόμενη συνάντησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το Καρτέλ των Ήλιων, η ύπαρξη του οποίου δεν έχει αποδειχθεί, σύμφωνα με πολυάριθμους ειδικούς και το οποίο, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, διευθύνεται από τον πρόεδρο Μαδούρο.

