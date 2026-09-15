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Η ίδια δήλωσε ότι νιώθει ενδυναμωμένη στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της, ενώ χαρακτήρισε τον Πίτερ Μόργκαν ως τον σύντροφο της ζωής της.

Η ενασχόληση της ηθοποιού με τη σεξουαλικότητα και τη συγγραφή βιβλίων γυναικείων ιστοριών ξεκίνησε μέσα από τον ρόλο της στη σειρά Sex Education.

Η Άντερσον σημείωσε ότι παλαιότερα δεν διέθετε τις κατάλληλες λέξεις για να εκφράσει τις εμπειρίες της, καθώς δεν θεωρούσε τον εαυτό της ομοφυλόφιλο.

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Για τη σεξουαλικότητά της μίλησε ανοιχτά η Τζίλιαν Άντερσον, αποκαλύπτοντας ότι αυτοπροσδιορίζεται ως πανσέξουαλ και πως, όταν ήταν νεότερη, είχε ερωτικές σχέσεις και με γυναίκες.

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «The Australian», η 58χρονη ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή και αποκάλυψε ότι είχε συνάψει σχέσεις με άτομα του ίδιου φύλου ήδη από νεαρή ηλικία. «Στα νεότερα χρόνια μου είχα σχέσεις με γυναίκες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Μιλώντας για το πώς αισθάνεται σήμερα, η Άντερσον είπε ότι νιώθει «100%» πως βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της όπου «μπορούμε να κατακτήσουμε τον κόσμο». Όπως πρόσθεσε, «αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, υπάρχουν πραγματικά τόσα πολλά καλά σε αυτό. Τόση ενδυνάμωση και άνεση με τον εαυτό μας».

'The X-Files' Star Gillian Anderson, 58, Comes Out as Pansexual and Reveals Past Romances With Women https://t.co/RdNjnYDcB3 pic.twitter.com/obMpl9om6t September 15, 2026

Αναφερόμενη στην ερωτική και προσωπική της ζωή, η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν είναι ιδιαίτερα εκδηλωτική στο φλερτ. «Δεν είμαι άνθρωπος που φλερτάρει πολύ. Δεν το εκφράζω ιδιαίτερα», σημείωσε, προσθέτοντας πως ακούει ολοένα και περισσότερες γυναίκες της ηλικίας της να μιλούν για την επανανακάλυψη του αισθησιασμού τους και της σεξουαλικής τους επιθυμίας.

Η ενασχόλησή της με την εξερεύνηση της σεξουαλικότητας, όπως εξήγησε, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τον ρόλο της στη σειρά του Netflix «Sex Education». Το 2024 κυκλοφόρησε το βιβλίο «Want», μια συλλογή ανώνυμων κειμένων που περιλαμβάνουν φαντασιώσεις και προσωπικές ιστορίες γυναικών σχετικά με το σεξ, ενώ στις 15 Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει το «More», η συνέχεια του βιβλίου.

«Όλα προήλθαν από εκείνον τον χαρακτήρα», είπε στην εφημερίδα, αναφερόμενη στη Ζαν Μίλμπερν, τη σεξολόγο που υποδύθηκε για τέσσερις σεζόν στη σειρά. Όπως εξήγησε, «η συζήτηση για το να κάνω αυτά τα βιβλία δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε εκείνη».

Μόλις τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή της στους «Sunday Times», η Άντερσον είχε μιλήσει για μία από τις «πρώτες της σχέσεις», αποκαλύπτοντας ότι είχε σχέση με ένα κορίτσι όταν ακόμη πήγαινε σχολείο. «Έμοιαζε μυστικό, απαγορευμένο και λάθος και έπρεπε να κρυβόμαστε. Αργότερα, είχα ένα αγόρι που το έμαθε και με χώρισε», είχε αναφέρει.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι εκείνη την περίοδο δεν θεωρούσε τον εαυτό της ομοφυλόφιλο, καθώς, όπως είπε, «είχα ήδη κάνει δύο σχέσεις με αγόρια». Ωστόσο, αισθανόταν πως «δεν είχα τις λέξεις για να το εκφράσω».

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή σχέση της με τον δημιουργό της σειράς «The Crown», Πίτερ Μόργκαν, η Άντερσον δήλωσε ότι τον θεωρεί «τον άνθρωπο που θεωρώ σύντροφο ζωής μου». Οι δυο τους είχαν χωρίσει για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 2020, προτού επανασυνδεθούν.

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«Τυχαίνει να είναι άντρας, αλλά νομίζω ότι θα ένιωθα το ίδιο αν ήταν γυναίκα», είπε αναφερόμενη στον Μόργκαν. «Θα ένιωθα: “Αυτός είναι ο σύντροφος της ζωής μου”. Όταν ήμουν νεότερη, πίστευα σε έναν βαθμό ότι οι γυναίκες ήταν κάτι προσωρινό».

Η προσωπική ζωή της Άντερσον περιλαμβάνει τρεις σημαντικές σχέσεις και γάμους. Από το 1994 έως το 1997 ήταν παντρεμένη με τον Κλάιντ Κλοτς, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της, Πάιπερ. Το 2004 παντρεύτηκε τον Τζούλιαν Οζάν, με τον οποίο χώρισε δύο χρόνια αργότερα, το 2006. Αργότερα, η ηθοποιός διατηρούσε σχέση με τον Μαρκ Γκρίφιθς, με τον οποίο απέκτησε δύο γιους, τον Όσκαρ και τον Φέλιξ.

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Με πληροφορίες από InStyle