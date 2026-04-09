Ο Τζον Τραβόλτα είναι ένας περήφανος μπαμπάς!

Την Τετάρτη, 8 Απριλίου, ο 72χρονος ηθοποιός εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την 26χρονη κόρη του Έλλα Μπλου, αφού αυτή παρευρέθηκε στα βραβεία Fashion Trust U.S. Awards στο Λος Άντζελες το προηγούμενο βράδυ.

Advertisement

Advertisement

«Είμαι τόσο περήφανος για το μωρό μου, την [email protected], στο ροζ χαλί των βραβείων Fashion Trust U.S. Awards 2026», έγραψε ο Τραβόλτα στη λεζάντα μιας φωτογραφίας της Έλλα που πόζαρε στην τελετή, την οποία δημοσίευσε στο Instagram. «Αναζητήστε την Έλλα στην πρώτη μου σκηνοθετική απόπειρα, την ταινία “Propeller One-Way Night Coach”».

Η Έλλα Μπλου δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες από τη βραδιά, αποκαλύπτοντας ότι επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα Blumarine με ψηλό λαιμό και φλοράλ λεπτομέρειες.

Στην ίδια εκδήλωση έδωσαν το «παρών» προσωπικότητες όπως οι Μίντι Κέιλινγκ, Πάμελα Άντερσον και Ολίβια Γουάιλντ.

Η Έλλα Μπλου συμμετέχει ως αεροσυνοδός στη νέα ταινία του πατέρα της, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών του 2026. Η ανακοίνωση έγινε στις 2 Απριλίου, επιβεβαιώνοντας ότι το «Propeller One-Way Night Coach» θα παρουσιαστεί στο γαλλικό φεστιβάλ τον επόμενο μήνα.

Advertisement

Η ταινία αποτελεί διασκευή βιβλίου του Τραβόλτα από το 1997, το οποίο δημιουργήθηκε με έμπνευση από την αγάπη του για την αεροπορία και απευθυνόταν αρχικά στον γιο του. Η υπόθεση ακολουθεί έναν νεαρό λάτρη των αεροπλάνων που ταξιδεύει με τη μητέρα του προς το Χόλιγουντ, σε ένα ταξίδι γεμάτο απρόοπτα και καθοριστικές εμπειρίες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η ταινία αναμένεται να είναι διαθέσιμη παγκοσμίως μέσω της Apple TV στις 29 Μαΐου, μία εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση του φεστιβάλ στις 23 Μαΐου.

Η συνεργασία πατέρα και κόρης δεν είναι η πρώτη, καθώς η Έλλα Μπλου είχε εμφανιστεί στο παρελθόν στις ταινίες Old Dogs και The Poison Rose, ενώ το 2021 πρωταγωνίστησε στην ταινία Get Lost. Επιπλέον, το 2025 ανακοινώθηκε η συμμετοχή της στο θρίλερ «Black Tides», στο πλευρό του πατέρα της και της Μελίσα Μπαρέρα.

Advertisement