Ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά» αναγνώρισε σήμερα (10/12) την εθνική κουζίνα της Ιταλίας η UNESCO, ο πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, μια επίσημη διάκριση που, όπως ελπίζει η Ιταλία, θα ενισχύσει τον τουρισμό.
Η ψήφος από την επιτροπή της UNESCO που συνεδρίασε στο Νέο Δελχί σφράγισε μια διαδικασία που η Ιταλία είχε ξεκινήσει το 2023. Η κυβέρνηση της Ιταλίας παρουσίασε την κουλτούρα της ιταλικής διατροφής ως κοινωνικό τελετουργικό που ενώνει οικογένειες και κοινότητες, υπερβαίνοντας κατά πολύ την πίτσα, τα ζυμαρικά και το ριζότο.
Tην περιέγραψε επίσης ως μικρογραφία διαφορετικών πολιτισμών, από το ossobuco της Λομβαρδίας (κοκκινιστό μοσχαρίσιο μπούτι με λαχανικά, λευκό κρασί και ζωμό) έως τα orecchiette con cime di rapa της Πούλια (ζυμαρικά “μικρά αυτιά” με γογγύλι, ελαιόλαδο, σκόρδο, πιπεριά τσίλι και συχνά αντζούγιες).
Στη συνεδρίαση πήραν μέρος επίσης παραδόσεις όπως το ινδουιστικό φεστιβάλ Diwali και η κουλτούρα των κολυμβητηρίων στην Ισλανδία.
«Αυτή είναι μια διάκριση που μόνο υπερηφάνεια μπορεί να μας δώσει», δήλωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. «Μας παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και να τα προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά από μιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό».
Οργανώσεις του κλάδου εκτιμούν ότι η αναγνώριση από την UNESCO θα μπορούσε να αυξήσει τον τουρισμό έως και 8% μέσα σε δύο χρόνια, προσθέτοντας 18 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.
Η Ιταλία γιόρτασε την αναγνώριση από την UNESCO με ένα εντυπωσιακό σόου μπροστά από το Κολοσσαίο της Ρώμης. Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Υπουργός Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολλομπριτζίδα, και ο Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της διατροφής στη ζωή των Ιταλών, ενισχύοντας την παγκόσμια επιρροή της και προωθώντας τον αγροδιατροφικό τομέα.
Η αναγνώριση εστιάζει στα τελετουργικά μαγειρικής, τα οικογενειακά γεύματα και τις εποχιακές παραδόσεις ως ζωτικά στοιχεία της ιταλικής ταυτότητας και όχι μόνο σε συγκεκριμένες συνταγές.