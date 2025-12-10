Καρμπονάρα μπροστά από το Πάνθεον της Ρώμης - Πηγή: Reuters

Ως «άυλη πολιτιστική κληρονομιά» αναγνώρισε σήμερα (10/12) την εθνική κουζίνα της Ιταλίας η UNESCO, ο πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, μια επίσημη διάκριση που, όπως ελπίζει η Ιταλία, θα ενισχύσει τον τουρισμό.

Η ψήφος από την επιτροπή της UNESCO που συνεδρίασε στο Νέο Δελχί σφράγισε μια διαδικασία που η Ιταλία είχε ξεκινήσει το 2023. Η κυβέρνηση της Ιταλίας παρουσίασε την κουλτούρα της ιταλικής διατροφής ως κοινωνικό τελετουργικό που ενώνει οικογένειες και κοινότητες, υπερβαίνοντας κατά πολύ την πίτσα, τα ζυμαρικά και το ριζότο.

Advertisement

Advertisement

UNESCO recognized Italian cooking as an 'intangible cultural heritage,' and industry groups believe this formal acknowledgment of the popular cuisine will boost tourism https://t.co/yqKtYtPnCp pic.twitter.com/MkmY3yeIRy — Reuters (@Reuters) December 10, 2025

Tην περιέγραψε επίσης ως μικρογραφία διαφορετικών πολιτισμών, από το ossobuco της Λομβαρδίας (κοκκινιστό μοσχαρίσιο μπούτι με λαχανικά, λευκό κρασί και ζωμό) έως τα orecchiette con cime di rapa της Πούλια (ζυμαρικά “μικρά αυτιά” με γογγύλι, ελαιόλαδο, σκόρδο, πιπεριά τσίλι και συχνά αντζούγιες).

Εορτασμοί στη Ρώμη για την ανακήρυξη της ιταλικής κουζίνας σε Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO – Πηγή: Reuters

Στη συνεδρίαση πήραν μέρος επίσης παραδόσεις όπως το ινδουιστικό φεστιβάλ Diwali και η κουλτούρα των κολυμβητηρίων στην Ισλανδία.

«Αυτή είναι μια διάκριση που μόνο υπερηφάνεια μπορεί να μας δώσει», δήλωσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. «Μας παρέχει ένα ισχυρό εργαλείο για να προωθήσουμε τα προϊόντα μας και να τα προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά από μιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό».

La cucina italiana patrimonio Unesco dell'umanità. Un modo per "esprimere amore e riscoprire le proprie radici" attraverso il cibo. #ANSA pic.twitter.com/aXxXtwSCkJ — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) December 10, 2025

Οργανώσεις του κλάδου εκτιμούν ότι η αναγνώριση από την UNESCO θα μπορούσε να αυξήσει τον τουρισμό έως και 8% μέσα σε δύο χρόνια, προσθέτοντας 18 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις.

Advertisement

Η Ιταλία γιόρτασε την αναγνώριση από την UNESCO με ένα εντυπωσιακό σόου μπροστά από το Κολοσσαίο της Ρώμης. Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, ο Υπουργός Γεωργίας, Φραντσέσκο Λολλομπριτζίδα, και ο Υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζιούλι, ανέδειξε τον κεντρικό ρόλο της διατροφής στη ζωή των Ιταλών, ενισχύοντας την παγκόσμια επιρροή της και προωθώντας τον αγροδιατροφικό τομέα.

🇮🇹 Il Castello Sforzesco si illumina con il tricolore per celebrare il riconoscimento della #cucinaitaliana come patrimonio culturale immateriale dell’#UNESCO



ℹ️ https://t.co/0SdsE6aut7 pic.twitter.com/haHZ915Jcf — Comune di Milano (@ComuneMI) December 10, 2025

Η αναγνώριση εστιάζει στα τελετουργικά μαγειρικής, τα οικογενειακά γεύματα και τις εποχιακές παραδόσεις ως ζωτικά στοιχεία της ιταλικής ταυτότητας και όχι μόνο σε συγκεκριμένες συνταγές.

Advertisement