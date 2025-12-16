Τα γρήγορα αντανακλαστικά μίας αστυνομικού εκτός υπηρεσίας, έσωσαν έναν άνδρα που έπεσε στις γραμμές του Μετρό στη Βαρκελώνη, αφού είχε προηγουμένως αντιληφθεί ότι βρισκόταν σε κατάσταση αδιαθεσίας και παρακολουθούσε διακριτικά τις κινήσεις του.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, στον σταθμό Espanya της γραμμής 3 του Μετρό, όπου η γυναίκα είδε τον άνδρα να περπατά με εμφανή αστάθεια στην αποβάθρα. Χωρίς να τον χάσει από τα μάτια της, ειδοποίησε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού, ο άνδρας πλησιάζει επικίνδυνα το άκρο της αποβάθρας, παραπατά και τελικά χάνει την ισορροπία του, πέφτοντας στις ράγες. Η αστυνομικός αντέδρασε ακαριαία μόλις αντιλήφθηκε την πτώση, σπεύδοντας στο σημείο.

Με τη βοήθεια και άλλων πολιτών, κατάφερε να ανασύρει τον άνδρα από τις γραμμές ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.