Στιγμές έντασης εκτυλίχτηκαν σε πτήση στο Βιετνάμ όταν γυναίκα άρχισε να φωνάζει και να κλαίει, απαιτώντας να κάτσει δίπλα στο σύντροφό της. Αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της ήταν το πλήρωμα να την διώξει και εν τέλει να μην ταξιδέψει.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην πτήση UO559 της HK Express από το Ντα Νανγκ στο Χονγκ Κονγκ με τη γυναίκα να ξεσπά σε κλάματα και να φωνάζει μέσα στην καμπίνα. Η συμπεριφορά της στάθηκε η αιτία για να καθυστερήσει η πτήση 1 ώρα και 40 λεπτά, σύμφωνα με την Daily Mail.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τους επιβάτες, η ένταση ξεκίνησε πριν την επιβίβαση, με την γυναίκα να φωνάζει στον σύντροφό της στην πύλη. Ο άνδρας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η φίλη του ήταν άπιστη, ενώ εκείνη τον κατηγόρησε για ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι κοίταζε με λάγνο βλέμμα άλλες γυναίκες που ήταν στην πτήση.