Ένα αρκουδάκι που σκαρφάλωσε σε στύλο ηλεκτρικής ενέργειας στην Αριζόνα των ΗΠΑ και κινδύνευε να πάθει ηλεκτροπληξία χρειάστηκε να κατεβεί με τη βοήθεια ενός εναερίτη τεχνικού ο οποίος προσπάθησε αρκετά για να το κατεβάσει αφού το αρκουδάκι έδειχνε να επιμένει για να ανεβεί στην κορυφή.

Ο Werner J. Neubauer δήλωσε ότι έλαβε σχετικό τηλεφώνημα για να βοηθήσει να σωθεί η αρκούδα.

A stubborn bear that climbed to the top of a utility pole in Arizona had to be coaxed down by a lineman. Video shows Werner Neubauer poking the bear with a fiberglass stick after he received a call about the animal being in danger of being electrocuted.



The bear was eventually… pic.twitter.com/IPgyB59Asf — CBS News (@CBSNews) December 1, 2025

«Απενεργοποίησα τον εξοπλισμό και με μία ράβδο από υαλοβάμβακα την έπεισα να κατέβει. Η γυναίκα μου, Tina, κατέγραψε το περιστατικό με το τηλέφωνό μου», είπε ο Neubauer στο Storyful.

Η αρκούδα τελικά απομακρύνθηκε από τον στύλο, παρά τις προσπάθειές της να κρατηθεί, και έφυγε από το σημείο χωρίς να τραυματιστεί.

A lineman in Cochise County had a brave encounter with wildlife last month.



Video captured the moments after a bear climbed the top of a utility pole, putting itself and the utility equipment in danger.https://t.co/tIX702orLr pic.twitter.com/k3GWaJMoDU — ABC15 Arizona (@abc15) December 2, 2025

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Neubauer αντιμετώπισε ένα τέτοιο περιστατικό. Το 2021 είχε κληθεί ξανά όταν ένα νεαρό αρκουδάκι που βρισκόταν σε στύλο ηλεκτρικής ενέργειας κινδύνευε να πάθει ηλεκτροπληξία.