Ένα αρκουδάκι που σκαρφάλωσε σε στύλο ηλεκτρικής ενέργειας στην Αριζόνα των ΗΠΑ και κινδύνευε να πάθει ηλεκτροπληξία χρειάστηκε να κατεβεί με τη βοήθεια ενός εναερίτη τεχνικού ο οποίος προσπάθησε αρκετά για να το κατεβάσει αφού το αρκουδάκι έδειχνε να επιμένει για να ανεβεί στην κορυφή.
Ο Werner J. Neubauer δήλωσε ότι έλαβε σχετικό τηλεφώνημα για να βοηθήσει να σωθεί η αρκούδα.
«Απενεργοποίησα τον εξοπλισμό και με μία ράβδο από υαλοβάμβακα την έπεισα να κατέβει. Η γυναίκα μου, Tina, κατέγραψε το περιστατικό με το τηλέφωνό μου», είπε ο Neubauer στο Storyful.
Η αρκούδα τελικά απομακρύνθηκε από τον στύλο, παρά τις προσπάθειές της να κρατηθεί, και έφυγε από το σημείο χωρίς να τραυματιστεί.
Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Neubauer αντιμετώπισε ένα τέτοιο περιστατικό. Το 2021 είχε κληθεί ξανά όταν ένα νεαρό αρκουδάκι που βρισκόταν σε στύλο ηλεκτρικής ενέργειας κινδύνευε να πάθει ηλεκτροπληξία.