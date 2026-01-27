Ελέφαντας επιτέθηκε σε Ρώσους τουρίστες στη Σρι Λάνκα όταν ένας από αυτούς του έδωσε να φάει.

Όπως μετέδωσε το NEXTA, το συμβάν έλαβε χώρα σε εθνικό πάρκο: Μια οικογένεια με ένα παιδί και τους φίλους της βρήκαν μπροστά τους στον δρόμο έναν ελέφαντα. Ντόπιοι λένε πως αυτό είναι συχνό φαινόμενο: Τα ζώα πλησιάζουν τα αυτοκίνητα ελπίζοντας να τους δώσουν φαγητό οι τουρίστες, και μετά τα αφήνουν να περάσουν.

Ένας από τους τουρίστες έδωσε στον ελέφαντα κάτι που μάλλον…δεν του άρεσε (ή ήταν περιορισμένη ποσότητα) και αυτός άρχισε να ταρακουνά το αυτοκίνητο, ξηλώνοντας και μια πόρτα. Λίγο αργότερα απομακρύνθηκε, ενώ οι τουρίστες είχαν τρέξει να σωθούν πανικόβλητοι.

