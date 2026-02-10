Ένα σοκαριστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες και αποτυπώνει τις αγωνιώδεις προσπάθειες ενός υγειονομικού υπαλλήλου στην Τουρκία να σώσει τον εαυτό του από βέβαιο πνιγμό.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το TRT, ο υγειονομικός υπάλληλος με το που συνειδητοποιεί ότι πνίγεται από το φαγητό που έτρωγε εκείνη την στιγμή, σηκώνεται από την θέση του και πηγαίνει στην πίσω πλευρά μίας δερμάτινης πολυθρόνας.

Advertisement

Advertisement

Τότε, αρχίζει και κάνει μερικές σπασμωδικές κινήσεις, πιέζοντας τον θώρακά του και εφαρμόζει τον χειρισμό Heimlich μέχρι που καταφέρνει να βγάλει το φαγητό που είχε φράξει στον λαιμό του. Το βίντεο είναι δίχως αμφιβολία σοκαριστικό, αλλά η κίνηση του υγειονομικού υπαλλήλου αποδείχθηκε σωτήρια και είναι άξια θαυμασμού.