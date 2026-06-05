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Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 36χρονος YouTuber από τη Βόρεια Ιρλανδία για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του. Το δικαστήριο όρισε ότι ο Στίβεν ΜακΚάλα θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 31 χρόνια φυλάκισης πριν αποκτήσει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους.

Η 32χρονη Νάταλι ΜακΝάλι, η οποία διένυε την 15η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, δολοφονήθηκε από τον 36χρονο στο σπίτι τους στο Λάργκαν, στις 18 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με το ΒBC. Όπως προέκυψε, ο ΜακΚάλα τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε και τη χτύπησε στο χέρι.

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Ο ίδιος προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι τη στιγμή της δολοφονίας έκανε live streaming παίζοντας παιχνίδια στο κανάλι του στο YouTube. Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι η εξάωρη «ζωντανή μετάδοση» δεν ήταν πραγματική, καθώς είχε βιντεοσκοπηθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και μεταδόθηκε ως live τη νύχτα του φόνου. Μετά την καταδίκη του, το YouTube προχώρησε στη διαγραφή του καναλιού του.

Northern Ireland: Stephen McCullagh Found Guilty of murdering Natalie McNally his partner who was 15 weeks pregnant.

He stabbed, strangled and beat her.

A clip from the Video that was to be His alibi, a six-hour YouTube gaming 'live stream' broadcast the night before Natalie… pic.twitter.com/kioLA7pNWS March 23, 2026

«Φόνος εν ψυχρώ και προμελετημένος»

Κατά την ανάγνωση της απόφασης, ο δικαστής τόνισε ότι ο ΜακΚάλα εμφανίστηκε στην οικογένεια της Νάταλι ως «καταρρακωμένος, απογοητευμένος και σοκαρισμένος», ενώ είχε παρευρεθεί ακόμη και στην αγρυπνία την ημέρα των Χριστουγέννων. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ψευδής ζωντανή μετάδοση αποτέλεσε «αναπόσπαστο μέρος» του σχεδίου του, καθώς είχε «επιμεληθεί προσεκτικά ώστε να φαίνεται ως πραγματικό live, παρέχοντας ένα προσεκτικά σχεδιασμένο άλλοθι για τη δολοφονία».

«Σχεδίασες τη δολοφονία με κάθε λεπτομέρεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικαστής. «Επιτέθηκες σε κάποιον που ισχυρίζεσαι ότι αγαπούσες, σε μια επίθεση με υπερβολική και αδικαιολόγητη βία. Ο φόνος ήταν εν ψυχρώ και προμελετημένος, όπως αποδεικνύεται από τον εκτενή σχεδιασμό που προηγήθηκε και τις πράξεις σου μετά το έγκλημα. Η συμπεριφορά σου απέναντι στην οικογένεια ΜακΝάλι δείχνει την αποφασιστικότητά σου να καλύψεις τα ίχνη σου». Ο δικαστής πρόσθεσε επίσης ότι η ποινή «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποδώσει την αξία της ζωής της Νάταλι, ούτε φυσικά του αγέννητου παιδιού της».

YouTuber Stephen McCullagh has been sentenced to more than three decades in prison after murdering his pregnant girlfriend Natalie McNally in 2022, which he tried to cover up by staging a livestream. https://t.co/4p2CJiwTph pic.twitter.com/J0AwnbMbbV — E! News (@enews) June 4, 2026

Κατά την ακροαματική διαδικασία τον Μάιο, αποκαλύφθηκε ότι ο ΜακΚάλα είχε δηλώσει στον επιμελητή αναστολής ότι ο φόνος ήταν «σατανικός» και «αδίστακτος», χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «τέρας», αφού αρχικά επέμενε ότι ήταν αθώος. Είχε επίσης πει: «Λυπάμαι για ό,τι έκανα σε εκείνη την καημένη οικογένεια, για ό,τι έκανα στη Νάταλι… Αν μπορούσα, θα το αναιρούσα».

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«Σήμερα δεν πανηγυρίζουμε για την ποινή»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πατέρας της Νάταλι, Νόελ, δήλωσε έξω από το δικαστήριο ότι η οικογένεια βιώνει «απίστευτο πόνο και θλίψη για την απώλεια της όμορφης κόρης μας». Όπως είπε, «σήμερα δεν πανηγυρίζουμε για την ποινή, καθώς η Μπερναντέτ, τα τρία αγόρια μου και εγώ εκτίουμε ισόβια από τη στιγμή που χάσαμε τη Νάταλι. Ελπίζουμε όμως ότι η απόφαση θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα συμβάλει στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών».

Ο αδερφός της, Ντέκλαν, τόνισε ότι «η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών αποτελεί ντροπή για την κοινωνία μας και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την τερματίσουμε».

Man jailed for 'brutal and senseless murder' of pregnant girlfriend Natalie McNally https://t.co/05uMVHopcO Advertisement June 3, 2026

Από την πλευρά του, ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Νιλ ΜακΓκίνες, χαρακτήρισε το έγκλημα «συγκλονιστικά βίαιη επίθεση που στέρησε τη ζωή της Νάταλι και του αγέννητου γιου της». Όπως ανέφερε, οι προσπάθειες συγκάλυψης έδειχναν έναν άνθρωπο που «προσποιούνταν τον ταραγμένο και στοργικό σύντροφο».

«Πρόκειται για μια υπόθεση που συγκλόνισε την κοινότητα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως «δεν ήταν μόνο βίαιη, αλλά και ψυχρά προμελετημένη». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι «μια αγαπημένη οικογένεια συντρίφτηκε, χάνοντας τη Νάταλι και το αγοράκι που περίμεναν με τόση αγάπη».

Με πληροφορίες από BBC

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