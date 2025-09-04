Μια 33χρονη από το Σάρεϊ της Αγγλίας υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο πρόσωπο, όταν επιχείρησε να κάνει βουτιά σε πισίνα από τη σκεπή ενός σπιτιού, χρησιμοποιώντας φουσκωτό δελφίνι.

Η Λόρνα, η οποία – σύμφωνα με τη Daily Mail – είχε καταναλώσει μερικά ποτήρια κρασί, φαίνεται σε βίντεο να τρέχει στην οροφή, να πηδάει καβάλα στο φουσκωτό και να καταλήγει στο νερό.

Advertisement

Advertisement

Όπως η ίδια περιέγραψε: «Ήμουν στο σπίτι του αφεντικού μου, σε ένα πάρτι. Αρχικά πηδούσα στην πισίνα χωρίς το δελφίνι, και μετά άρχισαν να το δοκιμάζουν κι άλλοι. Σκέφτηκα να το πάω ένα βήμα παραπέρα, οπότε έτρεξα με το δελφίνι κάτω από τη μασχάλη μου και ένα ποτήρι κρασί στο άλλο χέρι».

Ωστόσο, η “επικίνδυνη παράσταση” δεν είχε αίσιο τέλος. Καθώς έπεσε στο νερό, το πρόσωπό της χτύπησε πάνω στο φουσκωτό, με αποτέλεσμα να πρηστεί και να γεμίσει μώλωπες. «Μέχρι το τέλος του πάρτι, το πρόσωπό μου είχε πρηστεί τόσο πολύ που έμοιαζα με τον Άνθρωπο-Ελέφαντα. Είχα μαυρισμένο μάτι και έντονο πόνο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Λόρνα αναγκάστηκε να καλέσει τη μητέρα της για να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο, ενώ χρειάστηκε περίπου μία εβδομάδα για να επανέλθει. Σήμερα δηλώνει τυχερή που δεν υπέστη πιο σοβαρούς τραυματισμούς και ελπίζει η ιστορία της να λειτουργήσει ως προειδοποίηση για άλλους, ώστε να αποφύγουν ανάλογα επικίνδυνα «παιχνίδια».

Πηγή: Dailymail