Ο Tζόνι Μπόου έκανε καταδύσεις με αναπνευστήρα στα ανοικτά των ακτών της Κορίνθου το καλοκαίρι του 2020, όταν ξαφνικά βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με δύο άγρια δελφίνια. Πάγωσε, υποθέτοντας ότι τα δελφίνια θα τον προσπερνούσαν, αλλά το ένα δεν ήθελε να φύγει.

«Το ένα από τα δύο φαινόταν περίεργο — πιθανότατα επειδή έκανα ελεύθερη κατάδυση με μονοπέδιλο», είπε ο Μπόου στο The Dodo. «Αυτή η στιγμή άλλαξε τη ζωή μου».

Ο Μπόου ήταν εντυπωσιασμένος με τον νέο του φίλο. Και παρόλο που το δελφίνι τελικά απομακρύνθηκε, ο δύτης είχε την αίσθηση ότι θα ξανασυναντηθούν. Έτσι, άρχισε να επισκέπτεται το ίδιο σημείο δύο φορές την εβδομάδα, ελπίζοντας να ξανασυναντηθούν.

«Περίμενα ώρες στο νερό, συχνά χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό συνεχίστηκε για περίπου ενάμιση μήνα», είπε ο Μπόου. «Ωστόσο, δεν τα παράτησα».

Τελικά, μετά από σχεδόν δύο μήνες εβδομαδιαίων επισκέψεων, το ίδιο δελφίνι εμφανίστηκε ξανά. Ο Μπόου ήταν ενθουσιασμένος — και φαινόταν ότι και το δελφίνι ήταν εξίσου ενθουσιασμένο που είδε τον χαμένο νέο του φίλο.

«Εμεινε μαζί μου για λίγο», είπε ο Μπόου. «Μετά από αυτό, οι συναντήσεις μας έγιναν πιο συχνές».

Οι συχνές συναντήσεις του Μπόου με το δελφίνι έγιναν το αποκορύφωμα της ρουτίνας του στο σνόρκελινγκ. Δεν ήταν πάντα σίγουρο ότι θα συναντούσε το δελφίνι ενώ έκανε ελεύθερη κατάδυση στα ανοιχτά, αλλά κάθε φορά που ο φίλος του εμφανιζόταν, απολάμβαναν απλά το κολύμπι μαζί.

Μέχρι που μια μέρα, την άνοιξη του 2021, το δελφίνι εμφανίστηκε με κάτι περίεργο κρυμμένο κάτω από το πτερύγιο του.

«Ήταν κάτι σαν νάιλον, μπλεγμένο γύρω από το ραχιαίο πτερύγιο του», είπε ο Μπόου. «Φαινόταν να το επιδεικνύει».

Ο Μπόου έμεινε έκπληκτος. Το δελφίνι δεν του είχε φέρει ποτέ τίποτα στο παρελθόν και φαινόταν ότι του το είχε δώσει με συγκεκριμένο σκοπό.

«Εκείνη τη στιγμή, ήμουν σίγουρος ότι το είχε φέρει μόνο για να παίξουμε», είπε ο Μπόου. «Το άφηνε να φύγει από το ρύγχος του για να το πιάσω και μετά του το επέστρεφα. Ήταν σαν ένα παιχνίδι που μοιραζόμασταν».

Το δελφίνι τελικά έφυγε κολυμπώντας εκείνη την ημέρα, αλλά επέστρεψε κατά τη διάρκεια της επόμενης κατάδυσης του Μπόου με ένα ακόμη κομμάτι πλαστικού. Ο δύτης έμεινε έκπληκτος όταν είδε το δελφίνι να παίζει με περισσότερα σκουπίδια, αλλά δυστυχώς το θέαμα του άφησε μια πικρή γεύση.

«Δυστυχώς, η ρύπανση από πλαστικά στην Ελλάδα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και είναι αδύνατο να το αγνοήσεις μόλις αρχίσεις να το προσέχεις. Τα πλαστικά απορρίμματα έχουν γίνει μια σταθερή παρουσία στο θαλάσσιο περιβάλλον, βλάπτοντας την άγρια φύση και μετατρέποντας ακόμη και τις πιο όμορφες ακτές σε χώρους απόρριψης απορριμμάτων».

Μερικές φορές, μετά από μια διασκεδαστική συνεδρία παιχνιδιού, το δελφίνι έπαιρνε το σκουπίδι μαζί του πίσω στη θάλασσα. Άλλες φορές, όμως, το άφηνε στα χέρια του Μπόου και ο δύτης το απομάκρυνε από το νερό.

Το δελφίνι σύντομα κατάλαβε την αποστολή του Μπόου και άρχισε να ενεργεί αναλόγως. Αντί να παίρνει τα σκουπίδια μαζί του κάθε φορά, το δελφίνι άρχισε να αφήνει τον Μπόου να τα κρατάει και μαζί έγιναν ένα δίδυμο που καταπολεμούσε τη ρύπανση.

«Νομίζω ότι αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά του συνέβη επειδή, σε κάποιο σημείο, άρχισα να μαζεύω σκουπίδια από τη θάλασσα — κυρίως πλαστικά μπουκάλια νερού — και με είδε να το κάνω αρκετές φορές», είπε ο Μπόου. «Τώρα με αφήνει να τα κρατήσω — μετά από μια σύντομη περίοδο παιχνιδιού, φυσικά. Το παιχνίδι είναι παιχνίδι».

Τα επόμενα χρόνια, ο δεσμός του Μπόου με το δελφίνι έγινε ακόμα πιο ισχυρός. Ο αφοσιωμένος δύτης περνάει τώρα περίπου 100 ημέρες το χρόνο ταξιδεύοντας στην ακτή της Κορίνθου μόνο και μόνο για να περάσει χρόνο με τον φίλο του με τα πτερύγια και να μαζέψει πλαστικά από τον ωκεανό.

Φυσικά, είναι αδύνατο να προγραμματίσεις μια συνάντηση με ένα δελφίνι, οπότε ο Μπόου δεν τον βλέπει πάντα στα ταξίδια του. Αλλά δεν τον πειράζει. Εμφανίζεται ούτως ή άλλως και περιμένει όσο χρειάζεται μέχρι να τον βρει ο έμπιστος φίλος του.

«Το τρελό είναι ότι δεν είναι πάντα εκεί. Μερικές φορές χρειάζονται τρεις έως πέντε εβδομάδες για να τον ξαναδώ», είπε ο Μπόου. «Δεν μπορείς απλά να κλείσεις ραντεβού με τα άγρια ζώα».