Ένα νεκρό δελφίνι στην Επανομή Θεσσαλονίκης, εγκαταλελειμμένο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων περιστατικών εκβρασμών δελφινιών σε ελληνικές ακτές, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ερώτημα: τι συμβαίνει στις θάλασσές μας;

Νεκρό δελφίνι εντοπίστηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, πεταμένο δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Το θαλάσσιο θηλαστικό εκτιμάται ότι είχε ξεβραστεί στην ακτή και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο, χωρίς να ακολουθηθεί εξαρχής η προβλεπόμενη διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών. Λόγω της κατάστασης αποσύνθεσης, δεν κατέστη εφικτή η μεταφορά του για εξέταση, ενώ αποφασίστηκε η υγειονομική ταφή του για λόγους δημόσιας υγείας.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο. Στις 9 Μαΐου είχε εντοπιστεί ακόμη ένα νεκρό δελφίνι στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Εκείνη τη φορά, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ενημερώθηκε η Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής και το ζώο μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για τη διερεύνηση των αιτιών θανάτου του.

Η εικόνα ενός δελφινιού δίπλα σε σκουπίδια δεν είναι απλώς σοκαριστική. Είναι και συμβολική. Ένα προστατευόμενο θαλάσσιο θηλαστικό, αντί να αντιμετωπιστεί ως κρίσιμο βιολογικό εύρημα που μπορεί να αποκαλύψει τι συμβαίνει στο θαλάσσιο περιβάλλον, καταλήγει σαν «απόβλητο» στην άκρη του δρόμου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η Ελλάδα έχει δει και άλλα περιστατικά με δελφίνια. Στον Αμβρακικό Κόλπο, μητέρα ρινοδέλφινου καταγράφηκε να παραμένει δίπλα στο νεκρό νεογνό της, επιδεικνύοντας έντονη προστατευτική και πένθιμη συμπεριφορά. Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ» ζήτησε να μην την προσεγγίζουν άνθρωποι ή σκάφη, καθώς η όχληση μπορεί να επιβαρύνει το ζώο και να προκαλέσει απρόβλεπτες αντιδράσεις.

Λίγο νωρίτερα, τον Απρίλιο, νεαρό αρσενικό ζωνοδέλφινο εκβράστηκε στις βόρειες ακτές της Σάμου. Μέλη του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος μετέβησαν στην περιοχή για αυτοψία. Το Ινστιτούτο υπενθύμισε ότι καταγράφει εδώ και 26 χρόνια πληθυσμούς επτά ειδών θαλάσσιων θηλαστικών, ενώ στην ίδια ευρύτερη περιοχή έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ζωνοδέλφινα με εμφανή σημάδια βίαιης θανάτωσης, όπως κομμένες ουρές και τραύματα από καμάκια.

Ανάλογα περιστατικά καταγράφηκαν και στις αρχές του 2026. Στην Καβάλα, νεκρό δελφίνι βρέθηκε στην παραλία της Ραψάνης, με σκοινί δεμένο στο πτερύγιό του, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην περισυλλογή και υγειονομική ταφή του ζώου. Στα Χανιά, νεκρό δελφίνι ξεβράστηκε στην παραλία του Ταυρωνίτη, με το Λιμεναρχείο και τον δήμο να ενημερώνονται για την απομάκρυνσή του. Στον Βόλο, δελφίνι εντοπίστηκε νεκρό με σχοινί στο ρύγχος του, χωρίς να είναι σαφές αν είχε μπλεχτεί σε αλιευτικά εργαλεία ή αν υπήρξε ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι εκβρασμοί δελφινιών μπορεί να οφείλονται σε φυσικά αίτια, ασθένειες, τραυματισμούς, αποπροσανατολισμό, συγκρούσεις με σκάφη, εμπλοκή σε δίχτυα ή και ανθρώπινη βία. Γι’ αυτό και κάθε περιστατικό έχει σημασία: η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών, η αυτοψία και όπου είναι εφικτό, η νεκροψία μπορούν να δώσουν απαντήσεις που διαφορετικά χάνονται μαζί με το σώμα του ζώου.

Στην περίπτωση της Επανομής, οι απαντήσεις μάλλον χάθηκαν. Η προχωρημένη σήψη δεν επέτρεψε περαιτέρω εξέταση, αφήνοντας αναπάντητο το βασικό ερώτημα για τα αίτια θανάτου. Αυτό, όμως, δεν μειώνει τη σημασία του περιστατικού. Αντιθέτως, αναδεικνύει το κενό ενημέρωσης και αντανακλαστικών όταν ένα προστατευόμενο θαλάσσιο θηλαστικό εντοπίζεται νεκρό σε δημόσιο χώρο.

Για τους πολίτες, η οδηγία είναι απλή: δεν αγγίζουμε, δεν μετακινούμε, δεν επιχειρούμε να «τακτοποιήσουμε» ένα νεκρό δελφίνι. Ειδοποιούμε άμεσα το Λιμενικό, τον δήμο και τις αρμόδιες οργανώσεις/υπηρεσίες για την καταγραφή και διαχείριση του περιστατικού. Κάθε τέτοιο εύρημα δεν είναι απλώς μια θλιβερή εικόνα στην ακτή. Είναι ένα κομμάτι πληροφορίας για την υγεία των θαλασσών μας.