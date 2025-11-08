Ακτιβιστές στη Βενετία έχουν ξεκινήσει εκστρατεία για τη διάσωση ενός δελφινιού που εντοπίστηκε στη λιμνοθάλασσα, φοβούμενοι μήπως το αυξανόμενο ενδιαφέρον των τουριστών θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Το ρινοδέλφινο, που το βάφτισαν Mimmo, εμφανίστηκε στα νερά της Βενετίας τελευταία φορά την Τετάρτη, μπροστά από την πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Advertisement

Advertisement

Αν και μαγνητίζει τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών με τα ακροβατικά του άλματα, ακτιβιστές φοβούνται ότι το δελφίνι θα μπορούσε να σκοτωθεί από τις προπέλες των σκαφών που διασχίζουν την πολυσύχναστη λιμνοθάλασσα.

Ένας οδηγός θαλάσσιου ταξί, ο Μανουέλ Τίφι, ήταν ο πρώτος που εντόπισε τον Mimmo στις 23 Ιουνίου.

Όπως είπε τον περασμένο μήνα στην Corriere della Sera, το δελφίνι κολυμπούσε συχνά «ακριβώς μπροστά από την πλώρη» του σκάφους του και ο ίδιος και συνάδελφοί του ανακοίνωναν τις εμφανίσεις του για να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους να είναι προσεκτικοί. «Αλλά το δελφίνι δεν δείχνει να φοβάται», σημείωσε.

Άλλοι, όμως, ήταν λιγότερο προσεκτικοί, με ορισμένους να του πετούν μπάλες ή να το κυνηγούν με τις βάρκες τους, ενώ έχουν οργανωθεί και περιηγήσεις για όσους θέλουν να τραβήξουν selfie με το δελφίνι.

Advertisement

«Σώστε το δελφίνι»

«Αυτό το ζώο δεν είναι τουριστική ατραξιόν, είναι ένα άγριο ζώο που πρέπει να μεταφερθεί σε ένα πιο υγιεινό περιβάλλον» δήλωσε η Κριστίνα Ρομιέρι, η οποία ξεκίνησε την εκστρατεία «Σώστε το δελφίνι».

Η ίδια σημείωσε ότι μολονότι ένα δελφίνι μπορεί να επιβιώσει στη λιμνοθάλασσα, η λεκάνη του Αγίου Μάρκου είναι κάτι διαφορετικό, επειδή από εκεί διέρχονται «θαλάσσια ταξί, ατμόπλοια και όλα τα άλλα».

Ειδικοί στην Cert, μια ομάδα έκτακτης ανάγκης για τα θαλάσσια ζώα, η οποία συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Πάδοβα, αλλά και μέλη του προσωπικού της ακτοφυλακής παρακολουθούν το δελφίνι και προσπαθούν να το βοηθήσουν να επιστρέψει στην ανοιχτή θάλασσα.

Advertisement

Η ακτοφυλακή έχει προειδοποιήσει τους καπετάνιους να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 50 μέτρων, εάν δουν το ζώο.

