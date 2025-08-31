Μια μεταπολεμική πρόταση για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, η οποία κυκλοφορεί εντός της κυβέρνησης Τραμπ, αποκαλύπτει σχέδια για πλήρη αναμόρφωση του παλαιστινιακού θύλακα υπό αμερικανική επίβλεψη, με στόχο τη μετατροπή του σε τουριστικό θέρετρο και τεχνολογικό κόμβο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι περισσότεροι από τους δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας θα κληθούν να μετακινηθούν «εθελοντικά», είτε προς άλλες χώρες, είτε σε «ασφαλείς ζώνες» εντός του εδάφους, για τουλάχιστον μια δεκαετία.

Το πρόγραμμα, με την ονομασία GREAT Trust (Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust), εκπονήθηκε από ομάδα Ισραηλινών και συμβούλων της αμφιλεγόμενης οργάνωσης Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF), η οποία υποστηρίζεται από ΗΠΑ και Ισραήλ. Η χρηματοδότηση ξεκίνησε τον Μάιο μέσω διεθνών επενδύσεων και παρουσιάζεται σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της Washington Post.

Σύμφωνα με το σχέδιο, θα δημιουργηθούν «έξυπνες πόλεις», ενώ οι ιδιοκτήτες γης θα μπορούν να λάβουν ψηφιακά tokens, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρωθούν είτε για μια νέα ζωή σε άλλη χώρα είτε για διαμερίσματα σε μελλοντικά συγκροτήματα στη Γάζα. Όσοι συμφωνήσουν να φύγουν θα λάβουν 5.000 δολάρια μετρητά, ενοίκιο για τέσσερα χρόνια και τροφή για ένα έτος.

Η χρηματοδότηση δεν προέρχεται απευθείας από τις ΗΠΑ, αλλά από διεθνείς επενδύσεις σε έργα, όπως εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων, data centers, πολυτελή θέρετρα και ουρανοξύστες. Το σχέδιο υπόσχεται τετραπλάσια απόδοση σε επενδύσεις ύψους 100 δισ. δολαρίων μέσα σε μια δεκαετία.